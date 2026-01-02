Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Vilanova baraja nuevos campamentos digitales tras el “éxito” de los dos navideños

Redacción
02/01/2026 19:34
El alcalde participó hoy en la clausura del segundo
El alcalde participó hoy en la clausura del segundo | cedida
El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa clausuró el segundo de los campamentos digitales celebrados estas Navidades y dirigidos específicamente a escolares. En ambas ediciones participaron más de cuarenta alumnos, de Vilanova y también de otras localidades de O Salnés.

El alcalde, Gonzalo Durán, valoró que “esta iniciativa ademais de posibilitar que os máis pequenos adquiran competencias dixitais, permite a conciliación familiar nestas datas de vacacións escolares”.

Debido al “éxito” del primer campamento, celebrado el 22 y 23 de diciembre, el Ayuntamiento organizó otro con contenidos similares que se clausuró hoy. Durán destacó que la buena acogida de estas iniciativas hacen que el Concello esté trabajando ya en organizar otros eventos similares en los períodos de vacaciones escolares con el objetivo de formar a los jóvenes y permitir la conciliación laboral y familiar.

En estas jornadas formativas, totalmente gratuitas, los escolares aprendieron a identificar los peligros de navegar por Internet y a hacerlo con seguridad. Los participantes, con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, conocieron nuevos conceptos como el grooming, el malware y el phishing.

