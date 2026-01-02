Los Reyes llegarán en dorna a A Illa para una Cabalgata que saldrá de la Casa do Mar

Sus Majestades de Oriente, en una pasada edición en esta localidad | Gonzalo Salgado

El Concello de la Arousa presentó hoy los detalles de su Cabalgata de Reyes, prevista este lunes 5 como “unha das citas máis agardadas do Nadal” y dirigida especialmente al público familiar. La salida tendrá lugar a las 17 horas desde la Casa do Mar, siguiendo el recorrido habitual por el centro de la localidad.

El cartel anunciador de la Cabalgata de este año es el ganador del concurso de carteles organizado por la Biblioteca Municipal, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Asociación de Empresarios de A Illa de Arousa (AEI), con la que se pretende fomentar la creatividad infantil y la participación de la comunidad educativa en las actividades culturales del municipio. La ganadora de esta edición fue Carolina García Vieites.

Con la ACD Dorna

El desfile contará con la participación de la ACD Dorna en el apartado musical y con la colaboración de la Escuela de Navegación Tradicional Dorna, que será la “encargada do traslado das súas Maxestades na embarcación máis representativa da Ría, a dorna, reforzando así o carácter mariñeiro e identitario do evento”, indican desde la Concellería de Cultura.

El itinerario de la Cabalgata discurrirá por la Avenida da Ponte, continuará por la Avenida Castelao, Ribeira do Chazo y finalizará en el auditorio municipal, donde tendrá lugar a recepción de los Reyes Magos y la actuación del Mago Paco, cerrando la jornada con un espectáculo pensado para los más pequeños.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, quiso agradecer públicamente el trabajo realizado en la organización: “A Biblioteca Municipal volve demostrar o seu compromiso coa dinamización cultural e educativa, e a AEI é un exemplo de implicación na vida social da vila, especialmente nestas datas tan sinaladas”, indicó el nacionalista.