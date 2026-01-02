Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Los Reyes llegarán en dorna a A Illa para una Cabalgata que saldrá de la Casa do Mar

El Concello recomienda el uso del estacionamiento disuasorio anexo al instituto, a fin de facilitar la movilidad

B. Y. O Salnés
02/01/2026 20:26
Sus Majestades de Oriente, en una pasada edición en esta localidad
Sus Majestades de Oriente, en una pasada edición en esta localidad
| Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de la Arousa presentó hoy los detalles de su Cabalgata de Reyes, prevista este lunes 5 como “unha das citas máis agardadas do Nadal” y dirigida especialmente al público familiar. La salida tendrá lugar a las 17 horas desde la Casa do Mar, siguiendo el recorrido habitual por el centro de la localidad.

El cartel anunciador de la Cabalgata de este año es el ganador del concurso de carteles organizado por la Biblioteca Municipal, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Asociación de Empresarios de A Illa de Arousa (AEI), con la que se pretende fomentar la creatividad infantil y la participación de la comunidad educativa en las actividades culturales del municipio. La ganadora de esta edición fue Carolina García Vieites.

Con la ACD Dorna

El desfile contará con la participación de la ACD Dorna en el apartado musical y con la colaboración de la Escuela de Navegación Tradicional Dorna, que será la “encargada do traslado das súas Maxestades na embarcación máis representativa da Ría, a dorna, reforzando así o carácter mariñeiro e identitario do evento”, indican desde la Concellería de Cultura.

El itinerario de la Cabalgata discurrirá por la Avenida da Ponte, continuará por la Avenida Castelao, Ribeira do Chazo y finalizará en el auditorio municipal, donde tendrá lugar a recepción de los Reyes Magos y la actuación del Mago Paco, cerrando la jornada con un espectáculo pensado para los más pequeños.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, quiso agradecer públicamente el trabajo realizado en la organización: “A Biblioteca Municipal volve demostrar o seu compromiso coa dinamización cultural e educativa, e a AEI é un exemplo de implicación na vida social da vila, especialmente nestas datas tan sinaladas”, indicó el nacionalista.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El individuo arrestado causó daños en el vehículo policial contra el que arrojó una botella de vidrio en la `primera madrugada del presente año

Detenido un joven de Rianxo por un concurso de delitos tras arrojar una botella de vidrio contra un coche policial en la primera madrugada del 2026
Chechu López
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña

El BNG de Caldas hace balance de 2025 y se atribuye la humanización de Campo da Torre
Fátima Pérez
Una mujer contempla la manifestación feminista en Vilagarcía

La lucha de una víctima de violencia machista de Vilagarcía sienta jurisprudencia para cobrar pensión de viudedad
Olalla Bouza
El conselleiro de Educación visita las obras en el IES Aquis Celenis, en Caldas

La ampliación del Aquis Celenis de Caldas será una realidad en abril
Fátima Pérez