Los concellos de O Salnés podrán tener acceso anticipado a los fondos del +Provincia de la Diputación para proyectos plurianuales

Las bases de la convocatoria se publicaron hoy en el BOP

Olalla Bouza
02/01/2026 13:06
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López
Cedida
La Diputación de Pontevedra publicó hoy las bases del +Provincia 2026-2027 en el BOP. Está dotado con 85 millones de euros para los municipios con menos de 50.000 habitantes, es decir, todos los de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, que podrán acceder de forma anticipada a los fondos de la línea 1 de inversiones, siempre y cuando los proyectos tengan carácter plurianual.

En términos generales, los municipios tendrán tres meses para presentar sus solicitudes de financiación para inversiones, gasto corriente, activación del empleo y redacción de proyectos para la transformación y modernización de los municipios.

El reparto de crédito, explican desde la Diputación, se basa en criterios como la población, la superficie y los núcleos, e introduce el reto demográfico y el envejecimiento como criterios para distribuir las ayudas, con el objetivo de "minorar a fenda de poboación, que afecta principalmente aos municipios rurais da provincia".

Desde el año pasado, el +Provincia admite la posibilidad de financiar inversiones de carácter plurianual, con la intención, apuntan fuentes provinciales, de "seguir tendendo pontes de colaboración cos concellos para sustentar o labor municipal e facilitar a execución de investimentos estratéxicos que lle brindan un servizo esencial á veciñanza".

Así, los gobiernos locales que deseen realizar inversiones de carácter plurianual pueden acceder de forma anticipada a los recursos de la 'liña 1 de investimentos' del plan 027, con lo que este año estaría dotado el plan de 50 millones (una subida de 1,8 millones y un 3,7 por ciento) y otros 35 millones del adelanto de 2027.

