Las comarcas de O Salnés y O Barbanza figuran entre las diez con mayor PIB de toda Galicia

El sector de transformación de productos del mar es uno de los que más peso tiene en la Ría Gonzalo Salgado

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 2.439 millones de euros, O Salnés es ya la octava comarca de Galicia en cuanto a este indicador económico, que representa el resultado de la actividad productiva en la comarca y su peso en el conjunto de la Comunidad, algo que se debe a los buenos resultados de las empresas radicadas en la comarca durante el ejercicio de 2023. Así, se sitúa tan solo por detrás de las siete grandes ciudades gallegas: A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Ferrol, Lugo y Pontevedra, por este orden. Así lo demuestran los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su última publicación, en la que también se destaca la situación de O Barbanza, que ocupa la décima posición a nivel gallego, por detrás de O Morrazo, con un total de 1.401 millones de euros durante ese ejercicio.

Unas cifras que no han parado de crecer en la última década, pero más pronunciadamente desde la pandemia. En 2010, en el caso de O Salnés, su PIB se situaba en 1.917 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 27,23%. Así, año tras año fue aumentando este índice de forma discreta, hasta los 2.095 millones registrados en 2021, desde cuando el valor aumentó un 16,42% en apenas dos años, que muestra el crecimiento económico de la comarca.

Situación similar, aunque de forma más comedida, en la zona norte de la Ría. Allí, el crecimiento del PIB de O Barbanza desde 2021 fue en un 15,60%, desde los 1.212 millones de euros. Por último, en Ulla-Umia el PIB en 2023 se quedó en 743 millones de euros, con un aumento importante de un 20,46% con respecto a 2021.

Por concellos

En cuanto al PIB medio por habitante, Ribadumia tiene el más alto en la comarca, con 32.924 por persona. De hecho, es la única que se sitúa por encima de la media gallega, fijada en 2023 en los 28.530 euros por habitante. La siguen Meis, ya lejos de esta cifra, con 25.395 euros por habitante, Sanxenxo (24.445), Cambados (23.046), O Grove (22.067), Vilagarcía (21.839), Vilanova (17.404), Meaño (16.577) y A Illa de Arousa (14.024 euros por persona).

En valores absolutos, no obstante, Vilagarcía, como la localidad más habitada de la comarca, lidera en PIB con 823 millones de euros, seguida de Sanxenxo (434 millones de euros), Cambados (317 millones), O Grove (239 millones), Vilanova (177 millones), Ribadumia (171 millones), Meis (120 millones), Meaño (87 millones) y A Illa (67,94 millones de euros).

Así, en su conjunto, la comarca aporta un 3,17% al PIB de Galicia, siendo así una de las zonas industriales más pujantes de la Comunidad. En O Barbanza esta cifra se queda en un 1,82% del total y, con respecto al PIB per cápita, lidera A Pobra con 24.683 euros por habitante. Detrás de ella se sitúan Ribeira (23.517), Boiro (20.978) y Rianxo (13.632 euros por persona), todos, no obstante, por debajo de la media de Galicia.

Sin embargo, el concello con mayor PIB per cápita de toda Arousa es Valga, con 37.129 euros por habitante, ante la presencia de grandes empresas del sector del aluminio como Extrugasa o Exlabesa y una multinacional como Urovesa, entre otras factorías asentadas en el municipio. La comarca de Ulla-Umia, sin embargo, está llena de contrastes. A Valga la siguen Caldas, con 26.093 euros por habitante y Pontecesures, con 20.137 euros, ambas también con muchas industrias, pero los demás se sitúan muy por debajo de la media. Cuntis (16.413) —cuya ampliación del parque empresarial de A Ran sigue en marcha y que resultará fundamental para la implantación de nuevas empresas—, Moraña (15.647), Catoira (14.226) y Portas, que es el municipio de Arousa con menor PIB per cápita, con un total de 12.388 euros por habitante, al contar con escasa actividad empresarial.

Asimismo, en lo que se refiere a la serie histórica, al igual que en los valores absolutos, en la mayoría de los concellos hubo un aumento del PIB por habitante desde la última década, que también se hizo más evidente en este lustro y, más concretamente, desde la pandemia.

Situación de las familias

Sin embargo, a nivel microeconómico este crecimiento se observa en una medida más discreta. Así, el IGE publicaba también la pasada semana la última actualización de su encuesta estructural en hogares, en la que se desprende que un 49,43% de los hogares de O Salnés y Caldas presentan dificultades para llegar a fin de mes a causa de la inflación, con una escalada importante en el precio de los alimentos, de la energía o de los alquileres —entre otras cuestiones— que han provocado una intensa pérdida del poder adquisitivo de los hogares pese a un aumento comedido de la masa salarial. No obstante, la cifra es ligeramente mejor que la obtenida en los datos del 2023, cuando eran un 61,12% de las familias salinienses y de Ulla-Umia las que encontraban algún tipo de dificultad.

En este caso, en los últimos datos trascendidos, un 4,78% asegura tener “moita dificultade” y solo un 50,37% asegura llegar con facilidad a fin de mes. En cuanto al ingreso medio por hogar, asciende a 2.727 euros, con una subida pronunciada con respecto a los datos de 2023, cuando se fijaba en 2.596 euros. En O Barbanza se sitúa en 2.708 euros y un 56,88% de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.