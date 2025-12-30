Meis eliminará una fosa séptica municipal y creará un bombeo

La alcaldesa, con varios integrantes de su gobierno local, durante un Pleno | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis impulsa la contratación de uno de los proyectos “máis importantes” en materia de saneamiento de los últimos años. Así lo valoraba ayer la alcaldesa, Marta Giráldez, al referirse a un expediente de contratación para eliminar una fosa séptica municipal en el lugar de Silvoso y su sustitución por un nuevo bombeo que permita impulsar las aguas residuales de la zona hacia la estación depuradora de la Mancomunidade de O Salnés.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 74.870,52 euros y un plazo de ejecución de tres meses, a contar desde el futuro inicio de la obra. Además, dispone de financiación a través de una subvención concedida hace unos meses por la Diputación de Pontevedra.

El Concello sacó esta contrato a concurso público recientemente, pero este primer proceso resultó declarado desierto, al no presentarse ninguna empresa aspirante. Desde el gobierno local confirman que se volverá a plantear otra licitación, debido a la importancia de esta acción ambiental y en vista a la concesión de fondos disponible. La fosa séptica actual se ubica en una localización próxima al local social de San Salvador de Meis, en una zona cercana a un riachuelo. Hasta esta fosa se conducían parte de las aguas residuales del saneamiento de la zona.

Problemas de sellado

No obstante, desde hace años se detectaron problemas en el sellado de la fosa, que causan tanto malos olores en el entorno, como filtraciones de material fecal al subsuelo.

La idea es suprimir esta fosa séptica, cortando de raíz, así, el problema contaminante. En el mismo entorno, el proyecto contempla la creación de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), además de su conexión con la red de saneamiento existente, para la canalización de las aguas fecales hacia la depuradora mancomunada.

“É unha obra que se tiña que ter feito hai moitos anos”, valoró la regidora socialista. “Non da problemas desde hai dous, tres ou catro anos, tenos desde hai moitos”. “É unha obra importante, quizáis non das máis electoralistas, porque non é un vertido que se vexa en superficie”. “Pero é un proxecto importante porque estase a filtrar debaixo da terra”, subrayó Giráldez.