Diario de Arousa

Vilanova

La Xunta autoriza el convenio de 900.000 euros para el talaso

Se une a la financiación de la Diputación, lo que limita al mínimo la aportación del Concello vilanovés

Beni Yáñez
30/12/2025 00:10
Recreación de la futura instalación en O Terrón
Recreación de la futura instalación en O Terrón
| cedida
El Consello da Xunta autorizó ayer la firma del convenio que, a principios de año, tienen previsto suscribir el Concello de Vilanova y la Axencia Turismo de Galicia. Este acuerdo articulará una aportación económica de 900.000 euros para contribuir a la financiación del futuro centro de talasoterapia de O Terrón, en Vilanova de Arousa.

Este convenio se une al ya ratificado hace unos meses entre el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra, también por valor de unos 900.000 euros. De esta forma, ambas instituciones ajenas al Concello financian la mayor parte de las dos fases de obra en contratación, sumando más de 1,8 millones de euros.

El Concello, así, solo tendría que aportar una partida de 17.052,59 euros para completar los presupuestos, aunque el gobierno de Gonzao Durán trabaja en la búsqueda de más subvenciones para intentar que las arcas municipales tampoco tengan que hacer frente a este importe o para hacerlo en menor medida.

“Eixe estratéxico”

Desde Turismo de Galicia valoraban ayer que el proyecto de centro de talasoterapia “enmárcase dentro dos obxectivos da Axencia de desenvolver accións que contribúan a potenciar o turismo na Comunidade, e relaciónase co eixe estratéxico de consolidación do termalismo en que se está a traballar desde a Xunta de Galicia”.

“A idea é que esta instalación funcione segundo un modelo de organización e un programa flexible, permeable, aberto á participación e relacionada coa saúde, vinculada á auga do mar”. Como adelantó este Diario, la primera fase ejecutará el vaso de la piscina principal y la segunda, el edificio con otros servicios.

Recreación de la futura instalación, en imagen de una consultora que elaboró un informe sobre esta iniciativa

Vilanova licita la segunda fase del talaso por 1,5 millones de euros

Más información
