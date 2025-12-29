La Asociación Ideas de Bombero organiza un encuentro para instalar cajas para pájaros en el Monte Lobeira

Uno de los refugios para murciélagos instalados por la asociación durante una iniciativa anterior Facebook

La Asociación Ideas de Bombero de Vilanova de Arousa organiza una quedada de voluntarios para colocar cajas nido para páridos y pájaros insectívoros en el Monte Lobeira, a través de la iniciativa ‘Mi casa es tu casa’, enmarcada en su Proyecto Basajaun.

Según explican desde la entidad, esta iniciativa medioambiental tiene como objetivo potenciar la presencia de dichas aves, facilitándoles refugio en determinados territorios que, poco a poco, irán seleccionado teniendo en cuenta el déficit de lugares de anidamiento “para todas estas especies beneficiosas que ayudan a conseguir una autorregulación del equilibrio ecológico”, exponen.

Asimismo, esta propuesta complementa la iniciativa anterior ‘Red de refugios para murciélagos AIB’, que actualmente sigue en marcha y cuya finalidad es conseguir que la especie de murciélagos forestales se asiente en la zona.

La intención por parte de la asociación es que el encuentro se realice durante el mes de marzo, avisando a través de sus redes sociales con suficiente antelación para informarse o construir las correspondientes cajas-nido. Cualquiera interesado en participar puede ponerse en contacto a través del WhatsApp 671 442 979.

También, aquellos que no quieran elaborar los refugios pero sí contribuir a la causa, pueden financiar con 15 euros los materiales para la construcción de los mismos.

El propósito de la asociación para el 2026 es continuar promoviendo diferentes iniciativas orientadas a la conservación de ecosistemas, protegiendo distintos espacios naturales, recuperando y conservando su equilibrio ecológico, “en donde los seres vivos y su entorno interactúen de forma armónica, permitiendo la sostenibilidad de las poblaciones”.