A Illa modifica su urbanismo para crear casas, un acceso y zona verde en O Barnal

El alcalde y ediles socialistas del ejecutivo | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa de Arousa impulsa un cambio urbanístico con el que pretende amparar un crecimiento urbano en la zona de O Barnal. La administración local hizo público en los últimos días un anuncio en el Diario Oficial de Galicia por el que abre el periodo de exposición pública a esta modificación. Se trata de la aprobación inicial del plan especial de reforma interior del área de reparto 35 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que rige el urbanismo en la localidad insular.

En síntesis, se trata de un cambio en la normativa de planeamiento que permita ampliar los usos residenciales en esta zona, a través de promoción privada. La idea es permitir la construcción de siete nuevas viviendas, un vial de acceso, con plazas de aparcamiento, así como una zona verde de alrededor de 200 metros cuadrados.

La propuesta, concretada en este plan especial, fue también autorizada por la Consellería de Medio Ambiente.

Ahora entra en una nueva fase, con la exposición al público de esta aprobación inicial.

El expediente está a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Podrá ser consultado por quienes tengan interés, que, además, podrán presentar alegaciones, si así lo estiman conveniente. La exposición pública tiene un plazo de dos meses, periodo que comenzó a contar el pasado 20 de diciembre.

El correspondiente anuncio puede consultarse en el DOG del 19 de este mismo mes y también a través de la sede electrónica del Concello insular.