Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa modifica su urbanismo para crear casas, un acceso y zona verde en O Barnal

El Concello expone al público la reforma interior de la llamada área de reparto 35 del Plan Xeral de Ordenación

Beni Yáñez
27/12/2025 00:05
El alcalde y ediles socialistas del ejecutivo
El alcalde y ediles socialistas del ejecutivo
| Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de A Illa de Arousa impulsa un cambio urbanístico con el que pretende amparar un crecimiento urbano en la zona de O Barnal. La administración local hizo público en los últimos días un anuncio en el Diario Oficial de Galicia por el que abre el periodo de exposición pública a esta modificación. Se trata de la aprobación inicial del plan especial de reforma interior del área de reparto 35 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que rige el urbanismo en la localidad insular.

En síntesis, se trata de un cambio en la normativa de planeamiento que permita ampliar los usos residenciales en esta zona, a través de promoción privada. La idea es permitir la construcción de siete nuevas viviendas, un vial de acceso, con plazas de aparcamiento, así como una zona verde de alrededor de 200 metros cuadrados.

La propuesta, concretada en este plan especial, fue también autorizada por la Consellería de Medio Ambiente.

Ahora entra en una nueva fase, con la exposición al público de esta aprobación inicial.

El expediente está a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Podrá ser consultado por quienes tengan interés, que, además, podrán presentar alegaciones, si así lo estiman conveniente. La exposición pública tiene un plazo de dos meses, periodo que comenzó a contar el pasado 20 de diciembre.

El correspondiente anuncio puede consultarse en el DOG del 19 de este mismo mes y también a través de la sede electrónica del Concello insular.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Un vecino de Vilagarcía corta la luz del bar a su exmujer cuando le dice que quiere divorciarse
Olalla Bouza
Una vivienda en ruinas en el rural de Cuntis que ahora podría venderse por más de 60.000 euros

La fiebre por la compra de casas en ruinas se enfrenta al alza de precios y a la burocracia
Fátima Pérez
Paulo García Conde coa súa novela

Paulo García Conde: “Hai xente que leva sesenta anos nun centro. Non deixa de ser un cárcere”
Olalla Bouza
Chiño con el balón en el partido contra el Negreira

“Creo que tenemos equipo para mucho más”, dice Chiño
Carlos Paz