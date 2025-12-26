Mi cuenta

Meis

Meis falla el concurso de escaparates y reparte los alimentos de su recogida

Redacción
26/12/2025 19:48
Parte de los comestibles reunidos en esta acción solidaria
Parte de los comestibles reunidos en esta acción solidaria
| Concello
El Concello de Meis falló e hizo público esta semana el resultado de su concurso de decoración navideña de escaparates y procedió al reparto de alimentos de la recogida solidaria, de cara a la Nochebuena.

El certamen concluyó el pasado día 22. Los diferentes establecimientos participantes aportaron fotografías de sus escaparates y estas fueron publicadas en las redes sociales del Concello. Ganaban las propuestas que más “me gusta” motivaron.

Así, el primer puesto fue para el Bar O Comercio, cuya decoración logró reunir 188 “me gusta” en el Facebook del Ayuntamiento. El segundo clasificado fue Autoservicio Montse, con 161 votos. Y, el tercer clasificado, fue la Parafarmacia Puericultura Mosteiro, con 82 “me gusta” recibidos a la fecha de finalización de las votaciones. Desde el Concello felicitaron y agradecieron su participación a todos los negocios que concurrieron.

En cuanto al reparto de alimentos, se hizo antes de Nochebuena y la alcaldesa, Marta Giráldez, hizo público también su agradecimiento a diferentes colaboradores.

Así, lo hizo extensivo a “todas as personas que colaboraron co Banco de Alimentos”. Y lo concretó en los casos del CPI de O Mosteiro, “pola doazón económica dunha parte do recadado no Solifesti 2025”; “á Escola de Baile Breogán Pérez, pola importante doazón de alimentos” y “á actual —Estela González— e á anterior —María Sancho— concelleiras de Servizos Socias do Concello, que prepararon os lotes e procederon á súa distribución”, concluyó la regidora meisina.

