Ribadumia

La aprobación final del presupuesto de 2025 enfrenta a Somos y al gobierno por una subida de la basura

Beni Yáñez
26/12/2025 00:05
La Corporación, durante la celebración de un Pleno
La Corporación, durante la celebración de un Pleno
Gonzalo Salgado
La Corporación municipal de Ribadumia aprobó esta semana en un Pleno urgente y extraordinario el presupuesto de 2025, de manera definitiva. Lo hizo tras resolver las alegaciones que, contra la aprobación inicial, había presentado Somos Ribadumia. Y con bronca: el edil de aquella formación, Sergio Soutelo, acusó al gobierno local de una subida de la basura a los vecinos y de una actualización de los sueldos políticos o liberaciones “como se fosen funcionarios”. Desde el ejecutivo acusaron a Soutelo de ir “de bulo en bulo”.

Así lo señaló durante su intervención en alcalde, David Castro, que, junto a la concejala de Economía, Vanesa Jorge, recriminaron a Soutelo que “hai que ser moi atrevido para dicir que os recibos do lixo subiron por unha suba de impostos”. “É unha acusación moi grave e non é certa”, continuó la edil.

El recibo pasa de aproximadamente 55 a 60 euros y la concejala explicó que se debe, no a una subida de impuestos o tasas, si no a que Sogama bonificaba hasta ahora el servicio al Concello y esta entidad local trasladaba esa rebaja a los vecinos. Sin bonificación, el precio final también se repercute. “Non é nin unha subida de impostos, nin unha ilegalidade”, subrayó la responsable del área económica.

Castro recriminó a Somos la “cantidade de barbaridades que din en tan pouco tempo”. “É un insulto á intelixencia veciñal”. “Ribadumia non incrementa taxas nin impostos desde hai moitos anos”.

Además, ante las alegaciones de Somos al presupuesto, que fueron levantadas basándose en informes de Secretaría-Intervención, Castro señaló que si la oposición mantiene sus dudas sobre la gestión de las cuentas “están os xulgados. Nós temos a conciencia moi tranquila”.

Soutelo, que afeó que no se diese respuesta pormenorizada y motivada a cada alegación, quiso hacer uso de una segunda intervención, pero la sesión se condunjo directamente a la votación. Tanto él como el PSOE votaron en contra de la aprobación definitiva, que prosperó gracias a la mayoría absoluta del PP. El socialista Javier Mougán todavía recriminó que era significativo que “nun Pleno a finais de decembro- se estean a aprobar de forma definitiva os orzamentos para 2025”. Calificó el ejercicio de “ano caótico” y de “improvisacion” en lo económico.

