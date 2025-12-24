Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Mesas de Navidad diferentes en O Salnés: tuppers gourmet y más tiempo para disfrutar

En unas fechas en las que las tradiciones reinan, algunos hogares deciden romper con ellas y encargar sus comidas y cenas navideñas a los diferentes establecimientos de comida para llevar

C. Hierro
24/12/2025 00:08
Bea Señoráns, gerente del establecimiento de comida para llevar Pío Pío
Bea Señoráns, gerente del establecimiento de comida para llevar Pío Pío
Mónica Ferreirós
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Las fechas navideñas son momentos en los que reinan las tradiciones: decorar las viviendas, intercambiarse regalos, juntarse con la familia y amigos y preparar grandes comidas y cenas. Pero, con el paso de los años, las tradiciones se van modificando o, incluso, llegan a cambiar radicalmente.

Mientras en algunos hogares de O Salnés las familias se siguen juntando para preparar las diferentes recetas y pasan días eligiendo qué es lo que van a comer o cenar en cada una de las fechas festivas, en otros, se reparten las tareas y, cada vez en más casas, deciden encargar las viandas que vestirán sus mesas esta Navidad.

Es por ello que, estos días, los establecimientos dedicados a preparar comida para llevar, los restaurantes que ofrecen la posibilidad de encargar sus recetas y, por supuesto, las pastelerías y panaderías de las distintas localidades, reciben un gran número de encargos.

Este año, en nuestro establecimiento lo que hicimos, por recomendación de la clientela, es preparar un menú completo”, cuenta Bea Señoráns, gerente del establecimiento de comida para llevar ubicado en Vilagarcía, “Pío Pío”. La opción incluye como primer plato una crema de marisco acompañada de una vieira al horno, muslo relleno con jamón ibérico y castañas con su guarnición y de postre tiramisú. “La verdad es que tengo muchos encargos, el menú funcionó muy bien”, señala Señoráns.

Otros establecimientos, como “O Avó Chopo” también en Vilagarcía, ofrecen diferentes opciones para las cenas y comidas festivas. En entrantes la clientela puede elegir, por ejemplo, salpicón de marisco o crema de carabineros y, como platos principales carrilleras, paletilla de cordero, solomillo de ternera o paleta de cerdo.

Otra opción cada vez más demandada es la de encargar, únicamente, los entrantes de las mesas navideñas. Así, indican en las charcuterías que cuentan con muchas peticiones de tablas de embutidos y de variedad de quesos. En las panaderías también notan los encargos pero, señalan, normalmente se hacen a última hora. “En nuestro caso lo que más nos encargan son empanadas de zamburiñas o de mejillón, también empanada de masa de maíz... Al final la gente lo que más pide en estas fechas son productos del mar”, cuenta Eva Arines, una de las gerentes de la panadería vilagarciana “A Despensa”.

La última de las posibilidades es que las familias preparen la parte salada del menú pero, la dulce, la encarguen. Esto, cuentan en las pastelerías ubicadas en los diferentes puntos de la comarca de O Salnés. “Tenemos bastantes encargos, tanto para Navidad como Fin de Año o Reyes”, cuenta Verónica Domínguez, de la pastelería y cafetería "Galaicos" en Sanxenxo. Y continúa: “Aunque últimamente la gente quiere comer más sano y no engordar y deja de lado un poco el dulce, en estas fechas nosotros trabajamos muy bien”.

El día a día

La tendencia de encargar comida hecha está en auge. Ya no solo en citas especiales, cuentan desde los diferentes establecimientos, si no para el día a día. “Antes cocinábamos por las noches para poder ofrecer algo elaborado al día siguiente, ahora deciden encargar porque o no tenemos tiempo o no tenemos ganas”, cuenta Señoráns. Y termina con: “Cada vez el tiempo es más valioso y decidimos invertirlo en otras cosas, como ir al parque con nuestros hijos”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El presidente de la bodega, Xoan Allegue, y el mandatario de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a otros representantes políticos y de la cooperatiVA

Bodegas Martín Códax celebra 40 años de vida y dedicación al buen vino y a la cultura gallega
A. Louro
Recreación de la futura instalación, en imagen de una consultora que elaboró un informe sobre esta iniciativa

Vilanova licita la segunda fase del talaso por 1,5 millones de euros
Beni Yáñez
Paco Hernández, Marcos Guisasola y Antón Hernández

El ITF Junior: “un caramelo tentador, que seguiremos defendiendo”, asegura Paco Hernández
Carlos Paz
Pepa Jiménez en su escaparate

Las últimas navidades de la Joyería Jiménez: "Les doy las gracias a mis clientes y espero que guarden un buen recuerdo de mí"
Olalla Bouza