Mesas de Navidad diferentes en O Salnés: tuppers gourmet y más tiempo para disfrutar

Bea Señoráns, gerente del establecimiento de comida para llevar Pío Pío Mónica Ferreirós

Las fechas navideñas son momentos en los que reinan las tradiciones: decorar las viviendas, intercambiarse regalos, juntarse con la familia y amigos y preparar grandes comidas y cenas. Pero, con el paso de los años, las tradiciones se van modificando o, incluso, llegan a cambiar radicalmente.

Mientras en algunos hogares de O Salnés las familias se siguen juntando para preparar las diferentes recetas y pasan días eligiendo qué es lo que van a comer o cenar en cada una de las fechas festivas, en otros, se reparten las tareas y, cada vez en más casas, deciden encargar las viandas que vestirán sus mesas esta Navidad.

Es por ello que, estos días, los establecimientos dedicados a preparar comida para llevar, los restaurantes que ofrecen la posibilidad de encargar sus recetas y, por supuesto, las pastelerías y panaderías de las distintas localidades, reciben un gran número de encargos.

“Este año, en nuestro establecimiento lo que hicimos, por recomendación de la clientela, es preparar un menú completo”, cuenta Bea Señoráns, gerente del establecimiento de comida para llevar ubicado en Vilagarcía, “Pío Pío”. La opción incluye como primer plato una crema de marisco acompañada de una vieira al horno, muslo relleno con jamón ibérico y castañas con su guarnición y de postre tiramisú. “La verdad es que tengo muchos encargos, el menú funcionó muy bien”, señala Señoráns.

Otros establecimientos, como “O Avó Chopo” también en Vilagarcía, ofrecen diferentes opciones para las cenas y comidas festivas. En entrantes la clientela puede elegir, por ejemplo, salpicón de marisco o crema de carabineros y, como platos principales carrilleras, paletilla de cordero, solomillo de ternera o paleta de cerdo.

Otra opción cada vez más demandada es la de encargar, únicamente, los entrantes de las mesas navideñas. Así, indican en las charcuterías que cuentan con muchas peticiones de tablas de embutidos y de variedad de quesos. En las panaderías también notan los encargos pero, señalan, normalmente se hacen a última hora. “En nuestro caso lo que más nos encargan son empanadas de zamburiñas o de mejillón, también empanada de masa de maíz... Al final la gente lo que más pide en estas fechas son productos del mar”, cuenta Eva Arines, una de las gerentes de la panadería vilagarciana “A Despensa”.

La última de las posibilidades es que las familias preparen la parte salada del menú pero, la dulce, la encarguen. Esto, cuentan en las pastelerías ubicadas en los diferentes puntos de la comarca de O Salnés. “Tenemos bastantes encargos, tanto para Navidad como Fin de Año o Reyes”, cuenta Verónica Domínguez, de la pastelería y cafetería "Galaicos" en Sanxenxo. Y continúa: “Aunque últimamente la gente quiere comer más sano y no engordar y deja de lado un poco el dulce, en estas fechas nosotros trabajamos muy bien”.

El día a día

La tendencia de encargar comida hecha está en auge. Ya no solo en citas especiales, cuentan desde los diferentes establecimientos, si no para el día a día. “Antes cocinábamos por las noches para poder ofrecer algo elaborado al día siguiente, ahora deciden encargar porque o no tenemos tiempo o no tenemos ganas”, cuenta Señoráns. Y termina con: “Cada vez el tiempo es más valioso y decidimos invertirlo en otras cosas, como ir al parque con nuestros hijos”.