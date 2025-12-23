Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Vilanova licita la segunda fase del talaso por 1,5 millones de euros

Incluye el edificio que cubrirá la piscina, vestuarios, enfermería, vaso infantil, recepción, almacén y una sala

Beni Yáñez
23/12/2025 23:55
Recreación de la futura instalación, en imagen de una consultora que elaboró un informe sobre esta iniciativa
Recreación de la futura instalación, en imagen de una consultora que elaboró para la Xunta un informe sobre esta iniciativa
| Autoxiro
El Concello de Vilanova ha sacado a licitación la segunda fase de construcción del futuro centro de talasoterapia. Lo hace con un presupuesto de 1.501.696,69 euros y como complemento a otro concurso público, ya en marcha desde hace semanas, que incluye la construcción del vaso de la piscina principal.

En esta ocasión, el proyecto que recoge esta fase dos prevé la ejecución de la edificación dotacional del vaso de recreo, con la implantación de un vaso de chapoteo, sala multiusos, zona de vestuarios, enfermería, almacén y zona de recepción, además de un cuarto de instalaciones que se ubicará en el semisótano existente del campo de fútbol, tal y como se indica en el pliego del proceso de adjudicación.

El plazo de ejecución, una vez iniciados los trabajos de esta segunda acometida de obras, será de diez meses.

Financiación

A pesar de lo abultado del presupuesto, la parte que asumirá el Ayuntamiento se limita a una aportación de tan solo 17.052,59 euros, con cargos a los presupuestos para 2026. En todo caso, para esta partida, la entidad local también podría buscar alguna otra subvención.

El grueso de esta fase dos la asumirá la Diputación de Pontevedra, ya que, a través del Plan Extra y en virtud a un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado mes de octubre, inyectará 900.000 euros. El resto de fondos llegarán a través de la Axencia Turismo de Galicia, de la Xunta. Con este último organismo todavía está pendiente de firma el convenio, que se prevé ratificar a inicios de 2026, con cargo a los presupuestos que elabora el gobierno gallego.

En forma de L, con sótano y planta baja

Según los detalles que concreta el proyecto, el futuro edificio, con planta en forma de L y cubierta con acabado de grava, se desarrollará en planta baja y ocupando el semisótano de la edificación anexa existente, que actualmente se usa de almacén del campo de fútbol. A este espacio, de semisótano anexo, se accederá por escaleras, desde las instalaciones del campo, o por una rampa desde el exterior.

En la que será la planta baja, al nivel de rasante del terreno, se entrará desde un vestíbulo propio hacia la recepción y, de ahí, hacia dos aseos —uno de ellos adaptado— y, también, hacia una zona de paso hacia los vestuarios, sala multiusos para actividades y formaciones, sala para primeros auxilios, almacén, un cuarto de instalaciones y la piscina infantil.

Se une al concurso también en marcha para crear el vaso

El Concello lanzó la licitación, a principios de noviembre, de la fase primera del talaso. Aquel proyecto, todavía pendiente de adjudicar, tiene un presupuesto base de licitación de unos 600.000 euros y se centra en la ejecución del vaso de la piscina principal. La financiación la asume la Xunta a través de fondos europeos. Ambas fases suponen avanzar el complejo “en más de la mitad” de lo previsto.

Recreación de la futura infraestructura

Así será la fase I del talaso: Piscina al aire libre de 417 metros cuadrados e instalaciones

