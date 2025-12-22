Un Tercero, dos Quintos y una terminación dejan más 468.000 euros en A Illa

Manuel Núñez y Cristina Allo volvieron a descorchar hoy champán en una racha que, desde 2021, riega de millones la localidad insular en Navidad o Reyes | Gonzalo Salgado

La foto de la lotería de Navidad en Arousa vuelve a ser la de la administración de Loterías Mar de Apuestas-San Xulián en A Illa. Este despacho regó hoy la localidad insular de algo más de 468.000 euros y su nombre fue uno de los que más veces salió a relucir este lunes en toda Galicia según los niños del colegio San Ildefonso iban ligando números, premios y localidades de toda España durante la siempre frenética mañana del 22 de diciembre.

A Illa apareció hasta tres veces en el listado de localidades agraciadas. La fortuna hizo parada así en esta administración por partida triple, con un Tercer Premio y dos Quintos que supusieron un total de 116.000 euros. No obstante, en última instancia el número que más dinero dejó en A Illa fue el de un premio menor o pedrea, ampliamente vendido y repartido en buena parte de los hogares del municipio.

Estreno en Galicia

Eran las 10:40 horas de la mañana y, tras más de hora y media de sorteo, los premios salidos hasta entonces habían dejado hasta aquel momento huérfana de suerte a Galicia. Salió del bombo mayor, entonces, el 60649 y, del pequeño, los 60.000 euros al billete. Era un Quinto premio, de cuyo número se había vendido, justamente, un billete completo en este despacho lotero de A Illa, diez décimos que otorgaban, a cada uno de sus poseedores, 6.000 euros.

Todavía digiriendo la celebración en la administración isleña, apenas media hora más tarde, hacia las 11:07, el bombo sacaba otro Quinto premio que se iba al 77715, otro número vendido en el mismo establecimiento.

En esta ocasión se trató solo de un décimo, vendido por máquina, que dejaba así otros 6.000 euros a su comprador.

Cinco minutos después, A Illa se convertía ya por derecho propio en una de las protagonistas de la jornada en Arousa, al haber vendido también parte del Tercer Premio, el 90693. Fue también un décimo suelto, que reportará a su agraciado propietario 50.000 euros.

Suerte en la Cofradía

El Gordo (el 79432) fue bastante madrugador este año, se cantó hacia las once menos cuarto de la mañana, y aunque pasó de largo en Arousa, pronto corrió como la espuma en A Illa que el número que jugaba la Cofradía de Pescadores (el 87332) tenía una bonita carambola por extracción, reintegro y terminación, que reportaba 220 euros en cada décimo.

No era un premio considerado grande, pero la cosa subió de nivel cuando se empezaron a hacer números en el despacho insular, regentado por Manuel Núñez y Cristina Allo.

De ese número vendido para la Cofradía, se había dado salida a 160 billetes, esto es, 1.600 décimos que, a razón de 220 euros en cada uno, sumaban un total de 352.000 euros. “Todo o mundo ten lotería da Confraría na casa”, explicaba Manuel Núñez, en un municipio en que rara es la familia en que no haya alguna persona vinculada al sector del mar.

Champán, otra vez

Las sonrisas se instalaron ya toda la mañana en la administración insular. Muy contentos y satisfechos por volver a traer la suerte a la Ría, tras conocer la triple carambola de los grandes premios vendidos, Núñez valoraba que, a pesar de todo, “non foron tan repartidos como outros anos, que é o que nos gusta, como cando foi o Cuarto Premio, que se venderan noventa billetes aos rapaces, que foi moitísima cantidade”. Fue el número que jugaron en el instituto para recaudar fondos para una excursión y prácticamente no hubo familia en A Illa que no tuviese una participación agraciada. Ese año, este despacho había repartido nada menos que 16 millones de euros gracias este y otro Cuarto Premio. Había sido en 2021.

Aquella foto, aún con mascarillas, marcó un punto de inflexión para la suerte en esta administración porque, desde entonces, no hubo una Navidad en que no se descorchase champán en ella. Solo en 2024 pasó de largo la lotería de Navidad, pero, a cambio, sí paró la del Niño, con un décimo del Primero y otro del Tercero.

En este 22 de diciembre, aunque con premios más modestos que en años anteriores, Núñez resumía con satisfacción que “un ano máis picamos en ventanilla, un billetiño dun Quinto Premio, e tamén picamos un décimo doutro Quinto e un Terceiro, destes de máquina”. Tres diplomas más que se suman a la veintena que luce en la pared del palmarés afortunado de este despacho insular.