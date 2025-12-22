El mercadillo navideño anima la llegada de Papá Noel a Meis

Recepción de Papá Noel en Meis Gonzalo Salgado

La Praza de Abastos de O Mosteiro acogió ayer un mercadillo navideño con puestos de juguetes y bisutería, complementos y costura, jabones naturales, velas decorativas, alimentación o artesanía, para animar la inminente llegada de Papá Noel, durante la noche del martes al miércoles. De hecho, ayer ya visitó el municipio para recoger las peticiones de regalos de los más pequeños y comprobar cómo se han portado durante este año. Ahora, el de Laponia tiene un intenso trabajo por delante, por eso nunca está de más recordar los regalos que debe entregar el Día de Navidad.

Ayer, además, la jornada contó con la participación del club Armenteira e Punto y con familias que decidieron acercarse hasta la recepción de Papá Noel pese al mal tiempo. Asimismo, la actividad contó también con el reparto de regalos y chocolate con bizcocho para los niños y niñas presentes.

Música en Meaño y el Grinch en Ribadumia

Sin embargo, la magia de la Navidad ya toma toda la comarca y Meaño quiso aprovechar también la jornada dominical para celebrar su Festival de Nadal, en la Bodega Vionta, con los grupos musicales más importantes del municipio. Así, no faltó a la cita la Banda Unión Musical de Meaño y sus agrupaciones infantil y juvenil, el Orfeón de Voces Gravs ‘Arousa’, la Coral Polifónica Santa Eulalia de Dena, la Agrupación Coral San Miguel de Lores y el Coro Parroquia San Xoán de Meaño.

Por su parte, Ribadumia anunció que Papá Noel llegará el 24 acompañado por el Grinch.. Será en la Praza do Concello, donde también habrá una exposición de coches y recogida solidaria de alimentos.