El avance de la hierba de la Pampa en la comarca de O Salnés sigue imparable

Imagen de la hierba de la Pampa en la autovía do Salnés Gonzalo Salgado

La cortaderia, más conocida popularmente como la hierba de la Pampa o, incluso, como “plumacho”, se ha convertido en una planta habitual en los paisajes de la comarca de O Salnés. Esta situación, señalan desde el Colectivo Ecoloxista do Salnés, es “moi preocupante”, ya que su proliferación en los diferentes municipios está provocando que la flora autóctona quede desplazada y, en algunos puntos llegue a extinguirse.

“Isto é unha cadea, se desaparece a nosa flora, que é a que da refuxio e alimento a nosa fauna, os animais, co tempo, tamén o farán. É como se fose unha cascada, dende o escalón máis pequeno subindo pola cadea atrófica ata chegar aos animais máis grandes”, cuenta Marta Lois, presidenta de la asociación ecologista.

Punto de entrada

Desde el colectivo señalan que la zona más “alarmante” actualmente en la comarca es la AG-41, la llamada Autovía do Salnés. Esto es así porque, tal y como explica Lois, es el punto que más impulsa la multiplicación de esta planta invasora en los diferentes terrenos.

Imagen de uno de los laterales de la AG-41 Gonzalo Salgado

“As beiras desta estrada están ateigadas de cortaderia, cando os coches pasan a gran velocidade, levantan correntes de aire que, con elas, se dispersan as sementes e chegan ata donde chega a vía rápida e co vento, moito máis lonxe”, explica la presidenta del colectivo ecologista. Es por ello que, actualmente, la zona de A Lanzada, presenta un gran número de “plumachos” y lo que, hace unos años únicamente eran “un par de prantas nalgungas zonas”, ahora se han convertido en una gran mata que cada día que pasa “descontrólase moito máis”.

“Non vemos que se estea a facer nada por impedir a proliferación desta especie”, señala Lois. Y continúa: “Dende logo, onde se debería de actuar xa é no entorno da Lanzada, nas canterias abandonadas que se encontran na ladeira de monte Siradella no concello de O Grove e nas beiras desta vía rápida que cruza varios municipios. Son tres enclaves nos que a situación é moi preocupante”, cuenta la ecologista.

La característica principal de esta planta invasora, señala Lois, es que necesita, para brotar, que el terreno esté algo alterado. Esto significa que la hierba de la Pampa no es capaz de “luchar” contra la flora autóctona si un terreno está equilibrado. Es por ello que, explica, su brote está asociado a zonas en las que se han realizado movimientos de tierra y, por lo tanto, a puntos en los que hay carreteras o se abren caminos. Ahí, en esas zonas, esta planta, “é imparable”, sentencia la presidenta de la asociación.

Como toda planta invasora, en el momento que se establece y crece, “comeza a facer unha mata que despraza a absolutamente calquera outra especie”, cuenta Lois. Y sigue: “esta pranta ten unhas raíces moi densas que tapan a luz e quitan o espacio as demais o que fai que no terreno só poda medrar ela”.

Imagen más cercana de algunos de los plumachos Gonzalo Salgado

De esta manera, Lois señala que “temos que ter coidado” en todos los terrenos que estén alterados por algún motivo, esto se traduce, por ejemplo, en los alrededores de las carreteras y caminos, en las canteras abandonadas o en cualquier otro punto en el que se esté llevando a cabo una construcción o se hiciera hace poco tiempo. Además, cuenta, que a pesar de que es una planta originaria de zonas áridas, también es capaz de adaptarse a suelos húmedos, por ello aparecen cerca de ríos o de humedales. “E en Galicia atopa moitos destes sitios”, cuenta.

Difícil erradicación

Una vez que la planta nace, la erradicación de la misma es muy complicada y, según cuenta Lois, requiere, “inversión económica a longo tempo”. Esto quiere decir que “hai que loitar contra a planta cada ano”. La ecologista explica que la típica manera de hacerlo es cortar la cortaderia, desbrozar la zona y después tapar el terreno, ya sea plantando otras especies propias o colocando una malla de plástico para que tape la luz y las semillas no puedan crecer y las raíces que queden se pudran.

“Pero, se esto o fas un ano, algunha semente vai sobrevivir, algunha raíz vai sobrevivir e se ao ano seguinte non traballas nesa mesma zona o problema o tes multiplicado, porque de unha brotarán tres plantas novas”, cuenta la presidenta del colectivo.

Es por ello que Lois pide a las administraciones que trabajen en un proyecto a medio o largo plazo. “No colectivo apostamos polos proxectos ‘Live’ porque normalmente son subvencións a cinco anos e moitas veces se poden empregar na loita de especies invasoras”, cuenta. Y sigue: “O colectivo ecoloxista facemos o que podemos, pero a loita contra as plantas invasoras non se pode basear no traballo dun voluntariado, ten que haber un programa establecido, unha financiación e, despois os voluntarios, poderemos botar unha man”, señala.

De esta manera, sustenta que “está moi ben que exista o voluntariado”, pero debe haber una estructura y una administración pública detrás que lo sujete y, para ello, hace falta financiación y ganas para la conservación de la naturaleza y para la lucha contra las especies invasoras.

Para finalizar, Lois reflexiona: "Se estas prantas chegaron aquí pola nosa culpa, nós temos a responsabilidade de curar esta ferida, pero isto custa cartos e tamén custa un esforzo".