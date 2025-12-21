Las centollas, las nécoras y los camarones reinarán en las mesas de Navidad

Un placero mostrando el producto de su puesto Gonzalo Salgado

Las lonjas y plazas de O Salnés viven unos días muy especiales. A las puertas de las fiestas navideñas se entremezclan en ellas los clientes que ya adquirieron el marisco que servirán en las comidas y cenas, con aquellos que buscan, casi a última hora, los mejores manjares para vestir sus mesas durante las jornadas festivas. Los mariscos que reinarán en los hogares de la población de la comarca, señalan las placeras y placeros, serán las centollas, las nécoras y los camarones. Es por ello que, el precio de estos tres mariscos, cuentan, se disparó estos últimos días. Esta situación provoca que la clientela pregunte, compare y, en ocasiones, se decida a comprar.

“El camarón grande ya quedó en la lonja de la Illa a 180 euros el kilo, nosotros el que tenemos aquí a la venta lo ofrecemos a 85, a 70 el del tamaño mediano y el pequeño se mantiene entre los 35 y 40 euros”, indica Rosi, trabajadora de Mariscos Óscar López. Por su parte, en el puesto de Eva Torrado el precio del camarón grande alcanza los 95 euros y los otros dos tamaños que ofrecen “están a 65 y 30 euros, el pequeño no varió nada”, cuenta la placera.

El precio de la centolla es otro de los que ha aumentado mucho en las últimas jornadas. Así, en la mayor parte de los puestos de la plaza vilagarciana la hembra se vende a 45 euros el kilo mientras que el macho, a diez menos, alcanzando los 35 euros.

Por su parte, la nécora, otro de los mariscos que no faltarán en la Navidad arousana, ya alcanza los 55 euros el kilo. Esta cifra varía según el tamaño. De esta manera también se encuentran en algunos puestos hasta a diez euros menos. “La verdad es que subió el precio mucho en los últimos días, porque hay poca y porque también la Navidad está ya muy cerca”, señala la placera Laura Caamaño. Y añade que la que tienen en su puesto a la venta la ofrecen a 48 euros.

Las almejas, el buey y el berberecho son otras de las opciones elegidas por la clientela de las plazas de O Salnés. El precio, cuentan las personas que se dedican a su venta, subió mucho en el caso de las almejas, es por ello que son pocos quienes deciden adquirirlas estos últimos días.

“La almeja babosa la verdad es que está cara, la que ofrecemos nosotros está a 35 euros la pequeña y la grande la vendemos a 42 euros”, señala Rosi de Mariscos Óscar López. Por su parte, Laura Caamaño ofrece en su puesto la almeja babosa a 44, la rubia a 35 y la japónica alcanza los 25 euros. “Pienso que quién no llevó ya las almejas para comer en Navidad ya no lo hará, porque el precio es bastante alto”, cuenta Caamaño.

Por su parte el berberecho ronda, según el tamaño, un coste entre los 14 y los 23 euros.

Un momento vivido en la lonja vilagarciana este sábado Gonzalo Salgado

Bacalao

Otra de las recetas que no faltará en la mesa esta Navidad será la coliflor con bacalao. Es por ello que en el puesto que regenta Noelia López son muchas las personas que hacen cola esperando a ser atendidas. “A venta a verdade é que vai moi ben”, asegura López. Y añade: “O bacalao é un alimento moi noso para estas festas, é practico de cociñar e ademais, temos que ter en conta que non hay moito pescado porque hai temporal”.

A pesar de que el precio es más elevado que en años anteriores -en este puesto el abanico de precio va desde los quince euros a los 25 las piezas más grandes y caras- la clientela no prescinde de esta tradición navideña. “Quizáis estamos a vender un pouco menos que outros anos porque parece que a economía está máis resentida pero a verdade é que non nos podemos queixar. Todo o mundo vai comer bacalao en estas datas”, señala la placera.

Comprar para congelar

A pesar de que en las plazas todavía hay ambiente y clientes que deciden comprar los ingredientes para sus menús estos últimos días -los placeros y placeras esperan un repunte en las ventas tanto la víspera de Navidad como el día antes a Fin de Año- la mayoría, cuentan, fueron más precavidos y compraron el marisco cuando su precio era más bajo.

“La verdad es que este año se vendió muy bien para congelar”, cuenta Eva Torrado. Y continúa: “En mi caso lo que mejor vendí para la Navidad son los camarones, seguido de las nécoras y las centollas”. Lo misma situación narra Laura Caamaño, quién cuenta que, según las ventas en su puesto de la plaza “centollas y almeja babosa seguro que va a haber en las mesas de los vilagarcianos durante estas fechas”.

Por su parte, en Mariscos Óscar López señalan que lo que más despacharon para las jornadas festivas fueron las nécoras y las centollas. “La tendencia es que cada vez más, los clientes compren para congelar”, indica Rosi, la dependienta de este puesto. “La mayor parte de nuestros clientes ya tienen su marisco navideño congelado, ahora tendremos un parón en las ventas que se remontará el martes con las ventas de la gente que prefiere las cosas frescas”, añade la placera.

Como es tradición, por lo tanto, las mesas de los hogares de la comarca de O Salnés se vestirán de gala esta Navidad y los comensales disfrutarán de los mariscos más sabrosos. Acompañándolos, como no podía ser de otra manera, no faltará la coliflor con el bacalao, pero tampoco el cordero, el cochinillo o los entrecots que ya se venden a treinta euros el kilo.