Vilanova proyecta más aparcamiento y zonas verdes en A Braña y Cálago

Parte del equipo de gobierno, durante un debate plenario | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova impulsa una modificación urbanística en el entorno de A Braña y Cálago. El Diario Oficial de Galicia recogía ayer un anuncio de suspensión de otorgamiento de licencias urbanísticas en dicho ámbito, uno de los primeros pasos del procedimiento.

La concejala de Urbanismo, Nuria Morgade, explicaba ayer a este respecto que se trata de dar impulso a una modificación puntual a iniciativa tanto privada como del Concello.

En la zona existe suelo urbano “pero non edificable”. Por un lado, “os veciños non querían ver mermada a súa capacidade edificatoria”. Por otro, el Ayuntamiento estaba interesado en dotar de más aparcamiento y zonas verdes esta zona, en un entorno muy próximo a la playa.

Así pues, existiendo en el ámbito “moi poucos propietarios”, “falouse con eles” y se valoró una opción de modificación urbanística que finalmente se alcanzó “con consenso”, lo que, a efectos municipales, permitirá “ampliar as zonas verdes e o aparcamento para maior dotación das instalacións de praia”.

La junta local de gobierno del pasado 11 de noviembre acordó ya la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación, edificación y demolición en este suelo. Tal paso obedece a la intención de “estudiar la modificación de la ordenación urbanística contenida en las vigentes normas subsidiarias del planeamiento municipal”.

A exposición pública

La suspensión de licencias estará vigente en un plazo máximo de un año. El documento completo sobre el ámbito afectado puede consultarse en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento vilanovés y, por Internet, a través de la sede electrónica del Concello.