Diario de Arousa

O Salnés / Ulla-Umia

Svenska Bearing desembarca en el polígono de Baión y Valco Técnica A Estrada en Catoira

Beni Yáñez
19/12/2025 19:48
Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico
Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico
| cedida
Nuevas incorporaciones mercantiles a polígonos industriales de Arousa. El consejo de administración de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), gestora de terrenos de varios de estos parques empresariales, abordó hoy la resolución de la oferta pública del proceso de comercialización de 2025.

Así, desde la entidad, anunciaron algunos movimientos. En el caso del polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, indicaron que la empresa sueca Svenska Bearing, con sede en Cambados, ha adquirido el derecho de compra de diez parcelas de la llamada manzana 1, que suman un total de 15.694 metros cuadrados.

Se trata de una compañía líder mundial en el ámbito de la construcción e ingeniería naval, especializada en la fabricación y comercialización de cojinetes de metal antifricción destinados a grandes embarcaciones, como cruceros y buques de pesca. “Esta operación refuerza la presencia de la firma en la comarca de O Salnés”, valoraron desde SEA.

Por otra parte, el consejo acordó también la adjudicación, en régimen de derecho de superficie con opción de compra, de cuatro parcelas, de un total de 7.083 metros cuadrados, en el parque empresarial de Catoira, a la empresa Valco Técnica A Estrada, S.L. Dedicada al diseño, fabricación e instalación de mobiliario y carpintería de madera a medida, la compañía se especializó en proyectos residenciales y hoteleros.

La gerente de SEA y el director de la compañía ratificaron hoy la adquisición de más de 18.000 metros cuadrados de suelo

La nueva sede de Impex en Baión estará operativa en un año y reservará espacio para nuevos proyectos

Más información
