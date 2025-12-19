Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

PSOE y Somos cargan contra un cambio presupuestario en Ribadumia

Redacción
19/12/2025 22:12
La Corporación ribadumiense, durante una sesión plenaria
| Gonzalo Salgado
El PSOE y Somos Ribadumia cargaron hoy contra una modificación presupuestaria que el gobierno local llevó a un Pleno extraordinario esta semana. Se trata de un reconocimiento extrajudicial de crédito, que los socialistas ven como una muestra de “improvisación” en materia económica, reprochando además que el ejecutivo local “nega o debate político”.

Para Somos, evidencia que el gobierno municipal “recoñeceu en Pleno que no 2024 se fixeron gastos sen contar con partida orzamentaria por valor de 855.650,02 euros”.

El socialista Javier Mougán valoró que “estamos en decembro de 2025 autorizando e regularizando gastos de 2024 mala xestión do equipo de David Castro”. El Pleno también trató la resolución de una alegación presentada a la modificación de crédito aprobada el pasado 6 de noviembre. Mougán lamenta a este respecto que “desestiman a alegación, pero non explican por que se chegou a esta situación nin que van facer para que non se repita”. “Sen autocrítica non hai corrección posible”.

Finalmente, consideran que el ejecutivo no dio suficientes respuestas a las “cuestións de fondo” planteadas.

Desde Somos

Desde Somos, Sergio Soutelo entiende que el reconocimiento extrajudicial de crédito “é un mecanismo pensado para solucionar un erro puntual na xestión.  Pero está cantidade de cartos resulta moi elevada, e vendo a natureza do que se recoñece, facturas variadas, non falamos dun erro puntual nin concreto. Falamos do resultado dun ano enteiro de mala xestión”, opinó.

En el comunicado difundido este viernes por Somos, desde la formación opositora “volvemos a pedir por incompetente para o cargo, a dimisión da Concelleira de Contas, máis se a súa xestión fixo necesario contratar un asesor para que resolva o lío no que meteu ao Concello”.

