Libres los cinco arrestados y 22 kilos de heroína intervenidos en Francia

Agentes de la Policía Nacional custodian a los detenidos, esta mañana, en los juzgados de Cambados | Gonzalo Salgado

El Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3, decretó hoy la puesta en libertad de los cinco detenidos esta semana en relación a la más reciente operación antidroga en la comarca de O Salnés, que tuvo su epicentro en Vilanova de Arousa. A pesar de que todos estos arrestados quedaron libres provisionalmente, todos han quedado también en situación de investigados por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, tal y como confirmaron fuentes judiciales consultadas en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Contra dos de ellos, eso sí, la magistrada titular del órgano judicial cambadés decretó también medidas cautelares, como es la obligación de comparecer en el juzgado, en un caso, cada quince días, y para la otra persona, cada treinta. Se trata de una medida preventiva de control, pero de las más laxas.

La Fiscalía, de hecho, tampoco solicitó el ingreso en prisión de ninguno de los investigados que fueron llamados a declarar hoy a Cambados.

Heroína en Francia

Las mismas fuentes oficiales confirman que al que se tiene como principal investigado, una sexta persona que fue detenida en Francia, le fue intervenida una notoria cantidad de heroína, alrededor de 22 kilos de esta droga.

En el caso de este investigado, ha quedado a disposición de las autoridades francesas, a la espera de que avance la instrucción de este caso, cuyo sumario sigue declarado secreto y por lo que, por tanto y por ahora, han trascendido pocos datos de carácter oficial.

Otras fuentes sí señalan que ese principal investigado habría sido sorprendido en los últimos días cuando conducía un vehículo en el que supuestamente se transportaba droga.

La redada

La fase de explotación de este nuevo operativo contra el narcotráfico tuvo lugar este miércoles por la mañana, con catorce registros que se realizaron en un total de cinco partidos judiciales: los de Vilagarcía de Arousa, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas. También se habría producido esta semana la intervención sobre el detenido en el país galo.

De los cinco detenidos en España, tres lo habrían sido en Vilanova de Arousa, localidad donde tuvo lugar el grueso del operativo en la comarca de O Salnés. Hubo registros en algunas propiedades particulares en pleno centro urbano, el más llamativo, en un edificio de la Praza do Castro, en el entorno de la Cofradía, una zona en la que las autoridades ya habían practicado un registro anterior en una operación diferente, hace apenas un par de meses. Constan que algunos de los vilanoveses detenidos esta semana son también antiguos conocidos de las fuerzas del orden.

La operación, coordinada por el citado juzgado 3 de Cambados, contó con la intervención de agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) Galicia, con apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo. Se pudo ver durante los registros a policías encapuchados, custodiando a algunos de los investigados y también con movimiento de documentación y otros objetos hallados durante el transcurso de las pesquisas.

Aunque la causa está declarada secreta, se podría estar ante un supuesto grupo dedicado al narcotráfico a nivel internacional, ante el arresto de una persona moviendo una importante cantidad de droga en Francia. Otras fuentes señalan también la posible vinculación de una persona de origen italiano. De hecho, el órgano judicial no solo imputa provisionalmente la posible comisión de delitos contra la salud pública, sino también el de pertenencia a organización criminal, un extremo que apunta a un grupo mucho más organizado.

Los cinco detenidos esta semana en la zona fueron llamados a declarar hoy ante la magistrada titular del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3.

Fueron custodiados por agentes de la Policía Nacional, como lo estuvieron en los últimos días, tras los arrestos del pasado miércoles. Los detenidos fueron llamados a la toma declaración instantes antes de la diez de la mañana, la mayoría cubriéndose con capuchas y mascarillas.

Hacia la una de la tarde se daba por concluido el acto de toma declaración, momento en que las autoridades judiciales hicieron pública la situación procesal que se dictaba para ellos, a la espera ahora de ser llamados, de ser el caso, según avance la instrucción judicial de esta nueva causa.