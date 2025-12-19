El CAAN recibirá 2,2 millones para los dos próximos años y atiende una media de 300 animales en A Armenteira

El presidente de la Xunta y el de la Diputación, en una visita a este centro | Mónica Ferreirós

La Diputación Provincial de Pontevedra destinará un presupuesto de 2,2 millones de euros en los dos próximos años para el funcionamiento del Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) que gestiona en la parroquia meisina de A Armenteira. Así lo anunció hoy el presidente del ente pontevedrés, Luis López, que destacó la “aposta” de su administración por “esta prestación aos concellos fundamental, de interese xeral e moi relacionada coa sanidade, a orde pública, o benestar dos animais e o medio ambiente”.

El CAAN de A Armenteira atiende una media de 250 a 300 animales abandonados en los 52 ayuntamientos de la provincia adheridos a este servicio de perrera. Durante las anualidades de 2024 y 2025, este centro llegó a atender casi 4.000 solicitudes de servicios, “entre as que se inclúen as de cans abandonados, que non son reclamados polos seus donos, e cans perdidos ou extraviados, que si son reclamados e recollidos polos seus propietarios”.

López, además, subrayó que, desde que pusieron en marcha, a mediados de 2024, el servicio de gestión de colonias felinas, con programas sanitarios y de esterilización, “máis de corenta concellos fixeron uso deste servizo, con 1.200 gatos recibidos, dos cales desparasitamos 1.140 e vacinamos 830”.

Luis López dijo además sentirse “orgulloso do servizo que se está a realizar no recinto”.

También remarcó la apuesta por un cambio de modelo de gestión: “Pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, que está a provocar taxas que mesmo duplican valores anteriores”.