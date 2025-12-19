Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

El CAAN recibirá 2,2 millones para los dos próximos años y atiende una media de 300 animales en A Armenteira

El servicio de gestión de colonias felinas recibió más de 1.200 gatos desde su activación, en 2024

Beni Yáñez
19/12/2025 19:27
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, en una visita a este centro
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, en una visita a este centro
| Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación Provincial de Pontevedra destinará un presupuesto de 2,2 millones de euros en los dos próximos años para el funcionamiento del Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) que gestiona en la parroquia meisina de A Armenteira. Así lo anunció hoy el presidente del ente pontevedrés, Luis López, que destacó la “aposta” de su administración por “esta prestación aos concellos fundamental, de interese xeral e moi relacionada coa sanidade, a orde pública, o benestar dos animais e o medio ambiente”.

El CAAN de A Armenteira atiende una media de 250 a 300 animales abandonados en los 52 ayuntamientos de la provincia adheridos a este servicio de perrera. Durante las anualidades de 2024 y 2025, este centro llegó a atender casi 4.000 solicitudes de servicios, “entre as que se inclúen as de cans abandonados, que non son reclamados polos seus donos, e cans perdidos ou extraviados, que si son reclamados e recollidos polos seus propietarios”.

López, además, subrayó que, desde que pusieron en marcha, a mediados de 2024, el servicio  de gestión de colonias felinas, con programas sanitarios y de esterilización, “máis de corenta concellos fixeron uso deste servizo, con 1.200 gatos recibidos, dos cales desparasitamos 1.140 e vacinamos 830”.

Luis López dijo además sentirse “orgulloso do servizo que se está a realizar no recinto”.

También remarcó la apuesta por un cambio de modelo de gestión: “Pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, que está a provocar taxas que mesmo duplican valores anteriores”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Fallece en el hospital 'Canucho' después de varios días en el hospital tras sufrir un atropello
Redacción
Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico

Svenska Bearing desembarca en el polígono de Baión y Valco Técnica A Estrada en Catoira
Beni Yáñez
Una zona de carga y descarga en Vilagarcía

Vilagarcía amplía las horas de carga y descarga por las compras navideñas y las rebajas
Olalla Bouza
Los nuevos representantes del BNG junto al portavoz, Octavio González

Sanxenxo incorpora a tres concejales: Arabela Deza, Estrella Martínez y Adrián González
C. Hierro