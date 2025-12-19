El CAAN recibirá 2,2 millones para los dos próximos años y atiende una media de 300 animales en A Armenteira
El servicio de gestión de colonias felinas recibió más de 1.200 gatos desde su activación, en 2024
La Diputación Provincial de Pontevedra destinará un presupuesto de 2,2 millones de euros en los dos próximos años para el funcionamiento del Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) que gestiona en la parroquia meisina de A Armenteira. Así lo anunció hoy el presidente del ente pontevedrés, Luis López, que destacó la “aposta” de su administración por “esta prestación aos concellos fundamental, de interese xeral e moi relacionada coa sanidade, a orde pública, o benestar dos animais e o medio ambiente”.
El CAAN de A Armenteira atiende una media de 250 a 300 animales abandonados en los 52 ayuntamientos de la provincia adheridos a este servicio de perrera. Durante las anualidades de 2024 y 2025, este centro llegó a atender casi 4.000 solicitudes de servicios, “entre as que se inclúen as de cans abandonados, que non son reclamados polos seus donos, e cans perdidos ou extraviados, que si son reclamados e recollidos polos seus propietarios”.
López, además, subrayó que, desde que pusieron en marcha, a mediados de 2024, el servicio de gestión de colonias felinas, con programas sanitarios y de esterilización, “máis de corenta concellos fixeron uso deste servizo, con 1.200 gatos recibidos, dos cales desparasitamos 1.140 e vacinamos 830”.
Luis López dijo además sentirse “orgulloso do servizo que se está a realizar no recinto”.
También remarcó la apuesta por un cambio de modelo de gestión: “Pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, que está a provocar taxas que mesmo duplican valores anteriores”.