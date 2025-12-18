Más de cien bailarines actuarán este viernes en Ribadumia en un acto en favor de la Protectora

El director de la academia, Fran Vidal, junto al alcalde, David Castro, este mediodía | D. A.

El auditorio de Ribadumia acogerá este viernes por la tarde, desde las 18 horas, una exhibición multiestilos de baile, con alrededor de un centenar de alumnos de la escuela Inquedanza Dance Studio, con sede en Vilagarcía. Será, además, un acto con carácter benéfico, ya que la entrada es gratuita pero piden al público que aporte como donativo comida para mascotas o bien algún juguete o algún otro material susceptible de ser donado en favor de la Protectora de Animales de Vilagarcía.

Así lo explicaron hoy en la presentación el director de la academia de baile, Fran Vidal, junto al alcalde, David Castro, que agradeció la apuesta del centro por elegir Ribadumia para esta tercera gala de exhibición. “É unha satisfacción para nós que contedes co noso Concello”, valoró el regidor. Las dos anteriores habían sido en Granbazán, pero el crecimiento de la escuela ha terminado provocando que aquellas instalaciones “quedasen pequenas”, explicó Vidal.

Variedad de estilos

El público asistente podrá disfrutar de exhibiciones en diferentes estilos: danzas urbanas, bailes latinos como la bachata y la salsa, zouk brasileño o especialidades americanas como lindy hop y west coast swing, entre otros.

En cuanto al perfil de los bailarines y alumnos, la escuela, de apenas tres años, cuenta con mucha cantera, con niños a partir de los tres años, pero también adultos y mayores, hasta más allá de los sesenta años.

Durante la tarde de este viernes está prevista también una visita especial de Papá Noel.