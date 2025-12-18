Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Mar explora mejoras y acciones para la restauración de los bancos marisqueros

La conselleira participó en A Illa en la presentación de resultados del programa Redemar

B. Y. O Salnés
18/12/2025 21:47
Un momento de las intervenciones
Un momento de las intervenciones
| Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La Consellería do Mar prosigue una apuesta por tender puentes entre el sector y la ciencia en busca de alternativas de mejora en la gestión de recursos productivos, restauración de bancos marisqueros, recuperación de hábitats marinos y respuesta frente a especies invasora y depredadoras. Es en este marco que se plantearon hoy las conclusiones del programa Redemar 2025, en un acto en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa, con presencia de la conselleira, Marta Villaverde.

“A xornada serviu como escaparate dos avances da rede de colaboración científico-técnica impulsada pola Xunta para analizar o estado das rías na busca de melloras para a frota, o marisqueo e o litoral galego”, valoran desde el departamento autonómico.

“Alianza estratéxica”

Durante su intervención, Villaverde destacó que “o futuro do noso mar depende máis que nunca da alianza estratéxica entre o coñecemento científico e a experiencia do sector”. En este sentido, desde Mar señalan que Redemar “permite anticiparse aos retos que afectan á actividade e impulsar decisións sustentadas en datos fiables”.

El programa también profundiza “noutros ámbitos relevantes como a monitorización ambiental costeira en tempo real, a adaptación ao cambio climático e ás novas esixencias normativas. En este sentido, la conselleira subrayó que “permite tomar decisións mellor informadas e fortalecer o futuro da actividade económica ligada ao mar, protexendo emprego, recursos e biodiversidade”, aseguró.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fernández, en una imagen de archivo durante la pasada campaña

El BNG suspende de militancia a un concejal de Moraña acusado de violencia machista
Europa Press
El equipo del Club Atletismo Cuntis en el Campeonato de España

Patricia Simón se alza con el bronce el O Barco
Carlos Paz
El grupo socialista, durante la celebración de un Pleno

El PSOE acusa al gobierno vilanovés de “facer só promesas” y “nada de obras” en proyectos fantasma
Redacción
Xoán Castaño, alcalde de Catoira

Catoira logra una prórroga de diez años para liquidar su deuda bancaria de más de tres millones
Fátima Pérez