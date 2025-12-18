Mar explora mejoras y acciones para la restauración de los bancos marisqueros
La conselleira participó en A Illa en la presentación de resultados del programa Redemar
La Consellería do Mar prosigue una apuesta por tender puentes entre el sector y la ciencia en busca de alternativas de mejora en la gestión de recursos productivos, restauración de bancos marisqueros, recuperación de hábitats marinos y respuesta frente a especies invasora y depredadoras. Es en este marco que se plantearon hoy las conclusiones del programa Redemar 2025, en un acto en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa, con presencia de la conselleira, Marta Villaverde.
“A xornada serviu como escaparate dos avances da rede de colaboración científico-técnica impulsada pola Xunta para analizar o estado das rías na busca de melloras para a frota, o marisqueo e o litoral galego”, valoran desde el departamento autonómico.
“Alianza estratéxica”
Durante su intervención, Villaverde destacó que “o futuro do noso mar depende máis que nunca da alianza estratéxica entre o coñecemento científico e a experiencia do sector”. En este sentido, desde Mar señalan que Redemar “permite anticiparse aos retos que afectan á actividade e impulsar decisións sustentadas en datos fiables”.
El programa también profundiza “noutros ámbitos relevantes como a monitorización ambiental costeira en tempo real, a adaptación ao cambio climático e ás novas esixencias normativas. En este sentido, la conselleira subrayó que “permite tomar decisións mellor informadas e fortalecer o futuro da actividade económica ligada ao mar, protexendo emprego, recursos e biodiversidade”, aseguró.