Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El PSOE acusa al gobierno vilanovés de “facer só promesas” y “nada de obras” en proyectos fantasma

Redacción
18/12/2025 22:30
El grupo socialista, durante la celebración de un Pleno
El grupo socialista, durante la celebración de un Pleno
| Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El PSOE de Vilanova de Arousa acusa al ejecutivo municipal de impulsar una política donde “o único que se fai neste concello son promesas. Nada de obras para favorecer a vida dos vilanoveses”, valoran. “Xa non sabemos por onde empezar, porque hai tantas e nada feito”, afirman.

Así, relacionan una serie de actuaciones comprometidas, pero sin ejecutar.

“Non arranxaron a praza de abastos, unha necesidade para os comerciantes, pasando polo Terrón, nada de piscina nin de Talaso, continuamos a espera”, relatan. “E seguimos cara o Rego do Alcalde e a pasarela sen facer, coma sempre, son promesas, soó promesas”. “Pasando por San Miguel, e continuamos cun centro comercial fantasma”, “aínda seguimos a recordar a vergoña e esperpento cando deixaron que a veciñanza entregase seus os currículums no Concello sabendo que non ían facer nada de nada”, “unha burla”, opinan,

“E seguimos polas diferentes parroquias, a carretera de Ousensa tamen sen facer nada, como a chamada carretera vella de Vilanova pola Cerca”. Sobre las aceras sí ejecutadas en Corón, afirman que no cumplen la normativa, “por zonas onde as beirarruas son demasiado estreitas onde non se pode transitar cun carro de paseo de nenos”. “E se imos a Baión, pasa o mesmo, un pavillón que filtra auga e non está acondicionado, carreteras sin saída, ademais dunha gardería prometida e, como non, tamén sen facer”.

Concluyen señalando un pazo Vista Real “infrautilizado, e que ademáis foi mercado para uso e disfrute dos vilanoveses”, lamentando que no se hiciese allí un centro de día, como se valoró en su momento.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fernández, en una imagen de archivo durante la pasada campaña

El BNG suspende de militancia a un concejal de Moraña acusado de violencia machista
Europa Press
El equipo del Club Atletismo Cuntis en el Campeonato de España

Patricia Simón se alza con el bronce el O Barco
Carlos Paz
Xoán Castaño, alcalde de Catoira

Catoira logra una prórroga de diez años para liquidar su deuda bancaria de más de tres millones
Fátima Pérez
Un momento de las intervenciones

Mar explora mejoras y acciones para la restauración de los bancos marisqueros
b. y. o salnés