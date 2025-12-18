El PSOE acusa al gobierno vilanovés de “facer só promesas” y “nada de obras” en proyectos fantasma
El PSOE de Vilanova de Arousa acusa al ejecutivo municipal de impulsar una política donde “o único que se fai neste concello son promesas. Nada de obras para favorecer a vida dos vilanoveses”, valoran. “Xa non sabemos por onde empezar, porque hai tantas e nada feito”, afirman.
Así, relacionan una serie de actuaciones comprometidas, pero sin ejecutar.
“Non arranxaron a praza de abastos, unha necesidade para os comerciantes, pasando polo Terrón, nada de piscina nin de Talaso, continuamos a espera”, relatan. “E seguimos cara o Rego do Alcalde e a pasarela sen facer, coma sempre, son promesas, soó promesas”. “Pasando por San Miguel, e continuamos cun centro comercial fantasma”, “aínda seguimos a recordar a vergoña e esperpento cando deixaron que a veciñanza entregase seus os currículums no Concello sabendo que non ían facer nada de nada”, “unha burla”, opinan,
“E seguimos polas diferentes parroquias, a carretera de Ousensa tamen sen facer nada, como a chamada carretera vella de Vilanova pola Cerca”. Sobre las aceras sí ejecutadas en Corón, afirman que no cumplen la normativa, “por zonas onde as beirarruas son demasiado estreitas onde non se pode transitar cun carro de paseo de nenos”. “E se imos a Baión, pasa o mesmo, un pavillón que filtra auga e non está acondicionado, carreteras sin saída, ademais dunha gardería prometida e, como non, tamén sen facer”.
Concluyen señalando un pazo Vista Real “infrautilizado, e que ademáis foi mercado para uso e disfrute dos vilanoveses”, lamentando que no se hiciese allí un centro de día, como se valoró en su momento.