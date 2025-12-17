Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Una compradora resulta herida en un atropello en el puerto durante una descarga de mejillón

Redacción
17/12/2025 20:30
Una vista de archivo de la zona portuaria vilanovesa
Una vista de archivo de la zona portuaria vilanovesa
| Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Una persona resultó hoy herida en un accidente laboral ocurrido por la mañana en la zona portuaria de Vilanova de Arousa, necesitando además asistencia sanitaria.

La central de coordinación de emergencias del 112 Galicia recibió una alerta de los servicios asistenciales alrededor de la once de la mañana. Estos comunicaron que tuvieron que atender a una persona que había resultado herida al ser golpeada con un palé.

Fuentes de la Cofradía consultadas posteriormente confirmaron que se trató de un atropello. Al parecer, durante las operaciones habituales de una descarga de mejillón, una montacargas con un palé habría alcanzado a una mujer, una compradora, causándose lesiones que necesitaron la presencia de estos medios asistenciales.

La citada central de emergencias del 112 Galicia coordinó un amplio operativo asistencial en el punto, que incluyó la presencia y participación tanto de medios de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, como agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Vilanova de Arousa y personal de Portos de Galicia.

La presencia de todos estos medios en el entorno portuario llamó la atención en la zona durante el mediodía a trabajadores y vecinos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de la presentación de Navidad de Emgrobes

Emgrobes premia a los mejores escaparates de Nadal
C. Hierro
Figuras que forman parte del belén de Sanxenxo

Un Belén de casi cuatro metros de largo se convierte en el nuevo atractivo del Pazo de Nadal de Sanxenxo
C. Hierro
La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal

Adelantan al viernes la Festa da Mocidade en Alfredo Brañas ante la previsión de lluvias
A. Louro
Un rio de Valga cerca de desbordar tras las fuertes lluvias del mes de noviembre

Valga amplia en 1,7 millones su convenio con Augas para reducir riesgos de inundaciones
Fátima Pérez