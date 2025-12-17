Una compradora resulta herida en un atropello en el puerto durante una descarga de mejillón

Una vista de archivo de la zona portuaria vilanovesa | Mónica Ferreirós

Una persona resultó hoy herida en un accidente laboral ocurrido por la mañana en la zona portuaria de Vilanova de Arousa, necesitando además asistencia sanitaria.

La central de coordinación de emergencias del 112 Galicia recibió una alerta de los servicios asistenciales alrededor de la once de la mañana. Estos comunicaron que tuvieron que atender a una persona que había resultado herida al ser golpeada con un palé.

Fuentes de la Cofradía consultadas posteriormente confirmaron que se trató de un atropello. Al parecer, durante las operaciones habituales de una descarga de mejillón, una montacargas con un palé habría alcanzado a una mujer, una compradora, causándose lesiones que necesitaron la presencia de estos medios asistenciales.

La citada central de emergencias del 112 Galicia coordinó un amplio operativo asistencial en el punto, que incluyó la presencia y participación tanto de medios de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, como agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Vilanova de Arousa y personal de Portos de Galicia.

La presencia de todos estos medios en el entorno portuario llamó la atención en la zona durante el mediodía a trabajadores y vecinos.