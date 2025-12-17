Polémica en la Semana Santa de Paradela por la salida del actor que hacía de Jesús

Representaciones del pasado Jueves Santo | Mónica Ferreirós

Polémica en la Semana Santa de Paradela. La popular celebración, fiesta de interés turístico autonómico, ha decidido renovar al actor que interpreta a Jesucristo de cara a la edición del próximo año. Después de una comunicación de la organización señalando posibles “diferencia irreconciliables”, aunque agradeciendo el trabajo de estos años del joven saliente, Daniel Castro, hoy fue el entorno de este último el que quiso salir al paso de este movimiento.

“En ningún momento decidió abandonar voluntariamente dicho papel”, afirman. “La decisión de prescindir de su participación fue adoptada por la actual directiva de la Cofradía, sin que existiera previamente ninguna conversación ni comunicación directa con él”. Además, afirman que de esas “supuestas diferencias irreconciliables” no habría recibido “información previa”.

Con el director

Sí consideran que “tal y como se le trasladó en la última reunión, el motivo alegado fue que no se dejaba guiar por el director, circunstancia que resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que desde el inicio fue él quien aprendió y desarrolló el papel conforme a las indicaciones recibidas”. Lamenta las formas y desea suerte al nuevo actor de Jesús.