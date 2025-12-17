Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

La nueva sede de Impex en Baión estará operativa en un año y reservará espacio para nuevos proyectos

El fabricante de Ratibrom formalizó hoy la compra de diez parcelas del parque empresarial en Vilanova

Beni Yáñez
17/12/2025 17:38
La gerente de SEA y el director de la compañía ratificaron hoy la adquisición de más de 18.000 metros cuadrados de suelo
| cedida
| cedida
Impex Europa prevé abrir su nuevo centro logístico, en el polígono industrial de Baión, a finales de 2026 o principios de 2027. Así lo avanzaron hoy desde la mercantil y desde Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), la entidad gestora de los terrenos de este parque vilanovés, en el día en que se formalizó la compra de diez parcelas de dicho polígono por el fabricante de Ratribrom.

La operación, como se avanzó a finales de septiembre, supone la ocupación íntegra de la denominada manzana dos del polígono industrial de Baión, con una superficie total de 18.585 metros cuadrados, que la compañía destinará a construir una nave logística.

Tal y como explicaron hoy, el proyecto, actualmente en fase de elaboración, contempla una nave que ocupará aproximadamente un tercio de esta superficie adquirida, reservándose el resto de las parcelas “para abordar nuevos proyectos estratégicos y sentar las bases de su crecimiento futuro”.

“Crecimiento”

La antigua nave de Impex en Rubiáns quedó destruida en un voraz incendio el pasado mes de agosto. Este nuevo proyecto sustituirá aquellas instalaciones, pero, además, “permitirá no solo recuperar la capacidad logística perdida, sino también mejorarla y reforzar el crecimiento de la compañía a medio y largo plazo”, indicaron este miércoles.

El director gerente de Impex Europa, Toni Alonso, destacó la “idoneidad” del emplazamiento elegido: “El parque empresarial de Baión ha sido una muy buena elección. Necesitábamos una extensión grande y no teníamos muchas opciones, y además es un polígono que cuenta con excelentes comunicaciones, un factor clave para nuestra actividad”.

La mercantil había tanteado y explorado previamente la posibilidad de la adquisición de la antigua nave de Cuca en Vilaxoán, pero aquella opción no se ajustaba a sus necesidades.

Por su parte, la gerente de SEA, Beatriz Sestayo, valoró también muy positivamente la operación, subrayando la “satisfacción” de la entidad pública “por haber podido ofrecer a la empresa una amplia superficie industrial que responde a las necesidades planteadas por la firma”. Asimismo, destacó que “el parque empresarial de Vilanova de Arousa cuenta con todas las infraestructuras necesarias para que Impex Europa pueda desarrollar su actividad en condiciones óptimas”.

Esta mercantil centra su actividad en la fabricación de agroquímicos, insecticidas y raticidas-biocidas, ámbito en el que concentra buena parte de su actividad, mediante el desarrollo de tecnologías propias en formulaciones, estudios de apetencia, eficacia y técnicas de producción.

La compañía saliniense se consolidó como una de las referencias del sector en los mercados tanto de España como de Portugal, ampliado su presencia en otros países.

Labores de extinción del fuego que devoró la antigua nave, el pasado mes de agosto

Impex desembarcará en el polígono de Baión tras el incendio de Rubiáns

Un incendio arrasa una nave de Impex y obliga a desalojar decenas de casas

