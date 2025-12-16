Mi cuenta

O Salnés

La Diputación aborda las estrategias turísticas para 2026

Participaron en el encuentro oficinas y centros de la comarca de O Salnés

Olalla Bouza
16/12/2025 18:06
La reunión estuvo presidida por Vázquez Almuíña
La reunión estuvo presidida por Vázquez Almuíña
La Diputación de Pontevedra celebró una jornada informativa con integrantes de la Red Info Rías Baixas, con el objetivo de avanzar en los retos turísticos del año 2026. El responsable de Turismo del organismo provincial, Jesús Vázquez Almuíña, junto con la directora Romina Fernández, se reunió con los responsables de las 32 oficinas que forman parte de esta red.

 Desde la entidad provincial destacan que esta reunión se convocó “para planificar as liñas estratéxicas do turismo provincial cara ao próximo ano, escoitando de primeira man as súas achegas, inquedanzas e propostas, co obxectivo de avanzar cunha visión compartida e coordinada do destino Rías Baixas”.

 Durante la reunión, se abordaron cuestiones importantes para el funcionamiento y el fortalecimiento de la Red Info Rías Baixas, entre las que destacan la actualización y ventajas de adhesión en términos de imagen, calidad turística y promoción. Durante la reunión también se hizo entrega de la mascota del proyecto RíasBaixasGO a las oficinas y analizaron aspectos relacionados con las líneas de subvención del organismo provincial en materia turística. También se presentaron las bases y novedades de las subvenciones que se pondrán en marcha en el próximo año, centradas en la promoción, tanto offline como a través de acciones online y de eventos. 

Las oficinas arousanas que forman parte de la Red Info Rías Baixas son las de Vilagarcía, Cambados, O Grove y Vilanova. Además, también hay puntos de información del organismo provincial en Ribadumia, Meaño, A Illa, el Museo do Ferrocarril (en la antigua estación de tren carrilexa) y en Casa-Museo Valle-Inclán.

