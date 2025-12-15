Somos insiste en sus críticas tras la inspección en Servicios Sociales y acusa al ejecutivo de “bulos”
Somos Ribadumia reiteró hoy sus críticas a la situación del despacho del educador familiar y otras denuncias realizadas en los últimos días sobre determinadas condiciones de Servicios Sociales. Lo hace al hilo de una inspección de la Xunta y de una respuesta del gobierno local que acusó a la formación opositora de atacar a los trabajadores de esta área. Ahora, a su vez, Somos acusa al gobierno local y al alcalde de lanzar “bulos” y “ataques ao persoal municipal para xustificar o inxustificable”.
“David Castro decidiu xogar a baza do bulo e da deturpación da realidade para intentar xustificar a situación que hai no departamento de Servizos Sociais e de paso tapar as súas intencións reais”, consideran. “E faino ademais da maneira máis miserable posible, mentindo e sinalando ao persoal do departamento e a Somos Ribadumia cando o único responsable é quen ostenta o bastón da Alcaldía”, afirman.
Sin el visto bueno
Sostienen que el alcalde “minte cando asegura que Inspección de Traballo dou por válido o despacho do educador familiar, por que iso a día de hoxe non aconteceu”. “E ademais, volvemos insistir, Inspección de Servizos Sociais certificou que o despacho non cumpre como espazo de atención á veciñanza”. Añaden que “sobre a suposta ‘mellora’ do departamento aumentando o persoal compre facer varias aclaracións”. “A primeira relativa ao posto de administración que David Castro liquidou fai máis de un ano e que segue sen cubrirse”, señalan. Así, indican que “ademais de perder a subvención para sufragar os gastos desa persoa, David Castro deixou ao departamento eivado”. Por ello concluyen que “non mellorou o departamento, empeorouno. E non o dicimos nós; a traballadora social e o educador familiar remitiron un escrito á Alcaldía en agosto de 2024 cando tiveron coñecemento de que David Castro ía prescindir da persoa que ocupaba ese posto solicitando que se mantivera o posto”.
A este respecto también valoran la actuación del alcalde “con respecto a persoa que ocupaba o posto” habría sido “tan chapuceira” que “rematou con denuncias no xulgado que están hoxe pendentes de resolverse”.
Subrayan que “todos os problemas que hai na atención e na xestión dos Servizos Sociais se derivan das decisións de David Castro”, como, aseguran, “pode corroborar quen pase polo departamento”.
Convencidos de ello, piden al regidor que “deixe ese camiño que non leva a ningún sitio bo e corrixa os problemas que el mesmo creou”.