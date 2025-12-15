Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Ribadumia incrementa el control y los expedientes por gestión de biomasa

En lo que va de 2025 se tramitaron 24 procedimientos, que dieron lugar ya a 57 parcelas notificadas a los titulares

Beni Yáñez
15/12/2025 17:00
Las fajas de protección pueden verse en un visor de la Xunta
Las fajas de protección pueden verse en un visor de la Xunta
El Concello de Ribadumia incrementó en los últimos años el control sobre la gestión de biomasa y limpieza de terrenos, para reducir el riesgo de incendios. Según muestran los datos hechos públicos ayer por la entidad local, en 2022 se tramitaron 51 expedientes de solicitud de denuncia en el registro general, que dieron lugar a 153 notificaciones a titulares de parcelas. En 2023 fueron 23 expedientes y 38 parcelas notificadas; en el 2024, 20 expedientes y 50 parcelas; y en lo que va de 2025, una anualidad todavía por cerrar, ya se registraron 24 expedientes, con 57 parcelas notificadas.

“Respecto á actividade desen-volvida nos últimos anos, os datos recollidos polos arquitectos municipais reflicten un seguimento constante desta materia”, valoran desde el ejecutivo que lidera David Castro.

Denuncias

El procedimiento se inicia con la denuncia presentada por la persona interesada en el registro municipal, acercando datos de su parcela y de aquella que se encuentra en mal estado, así como fotografías justificativas. A continuación, los técnicos municipales realizan una visita de inspección y elaboran un informe detallado, con documentación gráfica y datos identificativos del terreno. Posteriormente, se notifica a los titulares de las parcelas afectadas en el radio de actuación de 50 metros establecido por la normativa.

A partir diera momento, los propietarios deben proceder a la limpieza dentro del plazo de 15 días, solicitar una prórroga debidamente justificada en el caso de no poder realizarla en este plazo, y en el caso de incumplimiento reiterado, activarse los mecanismos previstos en la ley, que pueden incluir sanciones o la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, repercutiendo los costes al titular

Una vez hecha la limpieza, los técnicos verifican la correcta ejecución y, si es favorable, se procede al archivo.

