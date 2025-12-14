Rueda enxalza o “modelo de éxito do PP de Vilanova” como exemplo de unión e estabilidade
O PP de Vilanova volveu sacar músculo onte na cea anual polo Nadal que sempre se converte nun punto de encontro entre militantes e autoridades a nivel local, comarcal e autonómico.
O presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, enxalzou o modelo de éxito do PP de Vilanova de Arousa situándoo como un “exemplo de estabilidade, unión e dedicación aos seus veciños” e poñendo en valor as tres décadas de alcalde con maiorías absolutas de Gonzalo Durán.
Acompañados pola secretaria xeral Paula Prado; o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, e o propio alcalde;, Gonzalo Durán, Rueda defendeu que nisto consiste a “filosofía” do PPdeG para toda Galicia e que, grazas a iso, a Comunidade ten “cada vez máis emprego, máis vivenda pública e máis e mellores servizos públicos”.
“Se todo isto é posible porque temos un plan recollido nuns Orzamentos que se aproban cada ano en tempo e forma”, afirmou poñendo en valor algúns dos investimentos previstos nas contas do próximo ano e que “demostran o cumprimento” do goberno galego con Vilanova de Arousa e todo o Salnés, indicaron desde o Partido Popular ao fío deste acto.
Saneamento e emprego
Fixo referencia así ao investimento no saneamento municipal, ao impulso do polo de emprendemento de Vilanova e aos investimentos en sanidade e educación en toda a comarca e, máis concretamente, os centros de saúde de Vilagarcía e Meis.
En contraposición a un goberno galego que “funciona a toda máquina”, valoran os conservadores, Rueda referiuse ao Goberno “en descomposición” de Pedro Sánchez e subliñou con ironía a dificultade para “levar a conta de todos os detidos por corrupción, de todos os que están no cárcere e de todos os casos de abuso sexual que esconderon”.
Lamentou neste sentido que o Goberno de Sánchez estea “máis preocupado polas citacións xudiciais, polos informes da UCO e polas alertas de última hora que polo día a día dos españois” e por iso fixo un chamamento a “levantar a voz ante os escándalos e os atropelos a Galicia”.
Pola súa banda, o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, destacou que “Vilanova é un exemplo de unión do partido: xa non só arrasan en cada cita electoral, senón que tamén arrasan en cada cea de Nadal que organizan”. “Momentos nos que o PP segue amosando unha completa unidade. Somos un gran equipo e estas ceas así o amosan”, valorou.