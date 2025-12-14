Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Rueda enxalza o “modelo de éxito do PP de Vilanova” como exemplo de unión e estabilidade

Redacción
14/12/2025 05:30
O alcalde, Gonzalo Durán, xunto a outros membros do goberno, colaboradores e simpatizantes
| Mónica Ferreirós
| Mónica Ferreirós
O PP de Vilanova volveu sacar músculo onte na cea anual polo Nadal que sempre se converte nun punto de encontro entre militantes e autoridades a nivel local, comarcal e autonómico.

O presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, enxalzou o modelo de éxito do PP de Vilanova de Arousa situándoo como un “exemplo de estabilidade, unión e dedicación aos seus veciños” e poñendo en valor as tres décadas de alcalde con maiorías absolutas de Gonzalo Durán.

Acompañados pola secretaria xeral Paula Prado; o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, e o propio alcalde;, Gonzalo Durán, Rueda defendeu que nisto consiste a “filosofía” do PPdeG para toda Galicia e que, grazas a iso, a Comunidade ten “cada vez máis emprego, máis vivenda pública e máis e mellores servizos públicos”.

“Se todo isto é posible porque temos un plan recollido nuns Orzamentos que se aproban cada ano en tempo e forma”, afirmou poñendo en valor algúns dos investimentos previstos nas contas do próximo ano e que “demostran o cumprimento” do goberno galego con Vilanova de Arousa e todo o Salnés, indicaron desde o Partido Popular ao fío deste acto.

Saneamento e emprego

Fixo referencia así ao investimento no saneamento municipal, ao impulso do polo de emprendemento de Vilanova e aos investimentos en sanidade e educación en toda a comarca e, máis concretamente, os centros de saúde de Vilagarcía e Meis.

En contraposición a un goberno galego que “funciona a toda máquina”, valoran os conservadores, Rueda referiuse ao Goberno “en descomposición” de Pedro Sánchez e subliñou con ironía a dificultade para “levar a conta de todos os detidos por corrupción, de todos os que están no cárcere e de todos os casos de abuso sexual que esconderon”.

A cita volveu reunir a centos de comensais
| Mónica Ferreirós
| Mónica Ferreirós

Lamentou neste sentido que o Goberno de Sánchez estea “máis preocupado polas citacións xudiciais, polos informes da UCO e polas alertas de última hora que polo día a día dos españois” e por iso fixo un chamamento a “levantar a voz ante os escándalos e os atropelos a Galicia”.

Pola súa banda, o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, destacou que “Vilanova é un exemplo de unión do partido: xa non só arrasan en cada cita electoral, senón que tamén arrasan en cada cea de Nadal que organizan”. “Momentos nos que o PP segue amosando unha completa unidade. Somos un gran equipo e estas ceas así o amosan”, valorou.

Receta de calamares crujientes

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky
Redacción
Las ayudas las da el área de Promoción Económica de Álvaro Carou

Las ayudas municipales para crear empresas generaron la apertura de 16 nuevos negocios
Fátima Frieiro
Piqueras sostiene que las estructuras improvisadas por voluntarios, que llevan años haciendo el trabajo que le corresponde al Ayuntamiento, permite que los gatos se protejan del frío y lluvia

Reclaman en Boiro la instalación de casetas-refugio adecuadas para las colonias de gatos callejeros
Chechu López
Vista de las obras de ampliación en la rula cambadesa

El TSXG confirma la anulación de la reducción de jornada de la limpiadora de la lonja
b. y. o salnés