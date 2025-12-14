Meaño estrena la esperada pérgola en la Praza da Igrexa de Simes

Alcalde, comisión, párroco y vecinos en general participaron en el acto inaugural de la estructura | cedida

El Concello de Meaño dio por inaugurada este fin de semana la nueva pérgola en la Praza da Igrexa de la parroquia de Simes. Se trata de una estructura de mayores dimensiones que la existente anteriormente en el mismo lugar y que está construida con columnas en piedra granítica.

La cubierta esta construida con una estructura metálica y panel sándwich con el llamado remate abeto blanco en la parte inferior. Además, toda la cubierta está acabada exteriormente a base de zinc.

La obra también incluyó la correspondiente instalación de iluminación led, de menor consumo energético y más respetuosa con el medio ambiente.

Recursos propios

La actuación, explican desde el gobierno local que preside el alcalde Carlos Viéitez, fue financiada con recursos propios del Ayuntamiento meañés.

Desde el ejecutivo municipal, justamente, valoran que se trata de “unha obra moi demandada pola comisión de festas de Simes”.

Además, quisieron agradecer “aos veciños e veciñas de Simes, ao párroco e aos membros da comisión de festas” su “participación na inauguración”.