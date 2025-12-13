Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia mejora su archivo y el gobierno carga contra Somos al hilo de la inspección en Servicios Sociales

El equipo de Castro acusa a la formación opositora de “ataque gratuíto aos empregados municipais”

Beni Yáñez
13/12/2025 20:20
El alcalde, David Castro, durante un Pleno
El alcalde, David Castro, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
El gobierno local de Ribadumia dio cuenta este fin de semana de una actuación de mejora en el archivo municipal y, además, salió al paso de las críticas de Somos Ribadumia por una inspección de la Xunta que puso el foco sobre deficiencias en el despacho del educador familiar y servicios sociales.

En lo referente al archivo, se invirtieron 9.559 euros en una actuación de conservación clasificación y digitalización. El 27% se financió con fondos propios y el resto por la Consellería de Cultura. Actualmente, el archivo se ubica en dos depósitos: bajo de las gradas del pabellón y en el bajocubierta del Consistorio, en los que se almacenan más de 2.300 cajas de documentación. “A pesar do bo estado xeral dos fondos, os movementos producidos durante a reforma municipal e o paso de documentación dende distintas oficinas provocaran certa desorde temática e cronolóxica, polo que era necesario continuar coa súa reorganización profesional”, valoran. “En total, abordouse un volume aproximado de 130 caixas, incluíndo documentación solta e mesturada, o que supuxo entre 500 e 1.000 novos rexistros descritivos incorporados á base de datos”.

Inspección

Sobre la inspección y la crítica de Somos, el ejecutivo considera que el grupo opositor “fai pública una mala xestión por parte de persoal municipal do departamento de servizos sociais” y que “as súas declaración supoñen un ataque directo aos traballadores municipais que realizan as súas funcións nesa área”. Además, hablan de “oportunismo” al hacer pública esta inspección.

Defienden que ya hace “bastante tempo que este equipo de goberno detectara deficiencias internas nesta área, e que foron comunicadas formalmente ao departamento implicado”. Así, valoran que “algunhas cuestións de carácter moi puntual xa estaban a ser corrixidas de maneira sistemática”.

“Este executivo leva moitos meses actuando con responsabilidade, tratando de advertir e corrixindo deficiencias”.

Somos señala una inspección que ve “numerosas carencias” en el despacho del educador familiar

