El PSOE vilanovés carga contra el gobierno local por “outro ano de vertidos ao mar”

Ediles socialistas, durante un Pleno | Gonzalo Salgado

El PSdeG-PSOE de Vilanova de Arousa cargó este fin de semana contra el gobierno local del PP, al que responsabiliza de la continuidad de vertidos al litoral. “Desde o grupo socialista lamentamos outro ano de vertidos o mar, que tanto nos da de comer”, valoran desde la formación que lidera María José Vales, que habla de “mala xestión do grupo de gobernó deste Concello”.

“O único que busca sempre e a conformación entre administracións e, ao final o único que consegue é nada”, recriminan al ejecutivo municipal vilanovés.

Así, afirman que “podería haber un toque de tormentas en O Castelete, pero por non sabemos que tipo de intereses non se fixo, tendo xa o terreno para facelo, e quen paga as consecuencias é o sector do mar”, recriminan en un comunicado.

Así pues, desde el grupo socialista de Vilanova de Arousa solicitaron públicamente acciones en este sentido al equipo de gobierno.

“Pedimos que xa que agora di que xa pode facelo por ser a administración da mesma coor política que o faga xa e que se deixe de demagoxias”, señalan al hilo de las nuevas competencias en gestión litoral que asumió la Xunta.