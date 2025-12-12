Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

“Son cousas de nenos pequenos”: El bipartito zanja la crítica por la protección de datos

PSOE y BNG quitan hierro al email enviado a la oposición por una todavía no edil nacionalista

Beni Yáñez
12/12/2025 06:00
Cañón y Suárez durante el cruce de intervenciones, ayer
Cañón y Suárez durante el cruce de intervenciones, ayer
| Mónica Ferreirós
“Paréceme absolutamente ridículo que esteamos aquí perdendo o tempo por un asunto absolutamente irrelevante”. Así, como “cousas de nenos pequenos”, resumió el portavoz del BNG de A Illa, Manuel Suárez, el fondo del Pleno forzado ayer por el PP por una supuesta brecha en la protección de datos.

La nacionalista Lidia Barreiro todavía no tomó posesión formal del acta de concejala, pero trabaja ya como responsable municipal en áreas como Igualdad y envió un email a la oposición con el cartel del 25-N y una invitación a participar en los actos.

El PP y el edil no adscrito, Matías Cañón, protestaron porque se le diese sus emails a una persona que todavía no es concejala. “Quen lle dou os nosos correos a unha persoa que non é concelleira?”, preguntó Cañón. El popular Miguel Paz dijo de la todavía no edil que “párecenos ben que se estea poñendo ao día”, pero no “que teña os nosos datos persoais”.

El alcalde, Luis Arosa, también quitó hierro al asunto: “Eu recibo novas todos os días, correos electrónicos de veciños, de non veciños, de empresas de 40.000 cousas... Quen lle dou eses correos electrónicos, quen lle dá o meu teléfono a estas empresas, ou a veciños? Volvo dicir o mesmo: que me da exactamente igual, porque ao final es un servidor público”. Además, defendió que tras la crítica opositora se abrió una incidencia con la empresa que lleva la protección de datos del Concello, que la calificó de “leve”. El bipartito tumbó la propuesta popular de ayer.

BNG A Illa Lidia Barreiro concejala

El PP de A Illa acusa a la nacionalista Lidia Barreiro de asumir las funciones de edila de forma “irregular”

Más información
