O Salnés

La Mancomunidade titula a quince pilotos de drones con inteligencia artificial

Redacción
12/12/2025 20:08
Las autoridades observan el vuelo de una unidad, ayer
Las autoridades observan el vuelo de una unidad, hoyr
| Mónica Ferreirós
La Mancomunidad de O Salnés clausuró hoy el curso de Pilotaje de Drones con Inteligencia Artificial, en el que quince alumnos recibieron la certificación oficial otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), acreditándolos para operar drones de forma profesional en distintos entornos y categorías operacionales.

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de aeronaves no tripuladas está transformando por completo el sector de los drones, abriendo nuevas posibilidades en ámbitos como la inspección industrial, la gestión ambiental, la seguridad, la logística y las emergencias, indican deste la entidad que preside David Castro, presente en el acto de clausura.

Gracias a la IA, los drones pueden procesar información en tiempo real, interpretar imágenes, tomar decisiones autónomas, poner en marcha rutas alternativas en tiempo real, improvisar toma de decisiones con escaso margen de error y ejecutar maniobras complejas con mayor precisión y seguridad. “Esta tecnología permite optimizar operaciones, reducir riesgos y aumentar la eficiencia en tareas que antes requerían una intervención humana constante”.

En la comarca, los drones podrían utilizarse para monitorear cultivos, realizar entregas o ayudar en la gestión de emergencias, añaden desde la Mancomunidade.

