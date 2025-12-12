Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

La Diputación invierte en las vías Vilanova-Pontearnelas y Baión-András 1,3 millones

Ambos proyectos se suman al reciente anuncio de otros 900.000 euros para otro tramo de la carretera EP-9701

B. Y. O Salnés
12/12/2025 19:54
La junta provincial de gobierno, reunida hoy
La junta provincial de gobierno, reunida hoy
| cedida
La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes el proyecto de ejecución de las obras de mejora de seguridad vial en dos carreteras de su titularidad en Vilanova de Arousa, con un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros. El presidente de la entidad provincial, Luis López, señaló que el proyecto afecta a un tramo de más de 2,5 kilómetros de la EP-9703 Vilanova de Arousa-Ponte Arnelas y a otros 400 metros de la EP-9701 Baión-András.

Las obras en la EP-9701 y en la EP-9703 consistirán en la reposición del firme existente, mediante fresado, y en la posterior extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente. Además, también se procederá a mejorar el drenaje superficial mediante la ejecución de cunetas transitables de hormigón en distintos tramos, y de una nueva red de pluviales para evacuar las lluvias, adaptada a los días en los que se registren fuertes precipitaciones, explican desde la Diputación. Las obras también incluyen la mejora de la señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Esta actuación se suma a la que anunció López hace unas semanas en otro tramo de cerca de 600 metros de la EP-9701 Baión-András, con un presupuesto de cerca de 900.000 euros, consistente en la ejecución de una senda peatonal y una zona de convivencia, la renovación del firme, la mejora de la red de pluviales y de la señalización.

