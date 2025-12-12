Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El CIM de O Salnés firma un convenio con taxis y alojamientos para garantizar la seguridad de víctimas de malos tratos

A. Louro
12/12/2025 15:34
Acto en el que se ratificó el acuerdo
Acto en el que se ratificó el acuerdo
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Mancomunidade do Salnés, a través del Centro de Información á Muller (CIM), formalizó la firma de un convenio de colaboración con la red de taxis y alojamientos de la comarca para establecer un procedimiento coordinado y eficaz para la derivación inmediata y segura de mujeres en situación de violencia de género —y de ser el caso, también de sus hijos— a centros de acogida.

En el acto estuvieron presente alcaldes y ediles de los concellos atendidos por el CIM —Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia y Vilanova—, la jefa de Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, María José Rodríguez y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El acuerdo persigue así diferentes objetivos: el Cim podrá activar traslados urgentes en taxi y alojamiento temporal y seguro en cualquier momento, se establecen canales de comunicación y pasos claros para reducir los tiempos de respuesta y evitar la revictimización, la red de taxis y los alojamientos garantizan la respuesta en toda la comarca y se priorizará la confidencialidad y la dignidad de las mujeres en todo el proceso. Un convenio, celebró el presidente de la Mancomunidade, David Castro, que “reforza a capacidade de resposta con medidas prácticas e inmediatas”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, presentó la fiesta junto al teniente de alcalde, Tino Cordal

Cambados apuesta por la primera Festa da Mocidade con DJ y animación, en la Praza de Alfredo Brañas
A. Louro
El Ayuntamiento de Boiro aprobó su OPE de este año y anuncia que a partir de 2026 empezará a convocar las que están pendientes de 2023 y 2024

El Ayuntamiento de Boiro aprobó su Oferta Pública de Emprego de este año con la convocatoria de nueve plazas de personal
Chechu López
El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF
Gonzalo Sánchez
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira

Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo
Gonzalo Sánchez