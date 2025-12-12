El CIM de O Salnés firma un convenio con taxis y alojamientos para garantizar la seguridad de víctimas de malos tratos

Acto en el que se ratificó el acuerdo Cedida

La Mancomunidade do Salnés, a través del Centro de Información á Muller (CIM), formalizó la firma de un convenio de colaboración con la red de taxis y alojamientos de la comarca para establecer un procedimiento coordinado y eficaz para la derivación inmediata y segura de mujeres en situación de violencia de género —y de ser el caso, también de sus hijos— a centros de acogida.

En el acto estuvieron presente alcaldes y ediles de los concellos atendidos por el CIM —Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia y Vilanova—, la jefa de Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, María José Rodríguez y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El acuerdo persigue así diferentes objetivos: el Cim podrá activar traslados urgentes en taxi y alojamiento temporal y seguro en cualquier momento, se establecen canales de comunicación y pasos claros para reducir los tiempos de respuesta y evitar la revictimización, la red de taxis y los alojamientos garantizan la respuesta en toda la comarca y se priorizará la confidencialidad y la dignidad de las mujeres en todo el proceso. Un convenio, celebró el presidente de la Mancomunidade, David Castro, que “reforza a capacidade de resposta con medidas prácticas e inmediatas”.