Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

A Illa lanza un SOS para manter vivo o seu Entroido

A entidade promotora convoca unha xuntanza "urxente" o día 19

Beni Yáñez
12/12/2025 21:58
Algúns dos colaboradores de edicións anteriores
Algúns dos colaboradores de edicións anteriores
| cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

O popular Entroido de A Illa de Arousa corre perigo en 2026. A Asociación Festas Culturais Dorna lanza un "SOS Entroido da Arousa", solicitando unha ampla participación nunha xuntanza convocada para o venres 19, ás sete da tarde, no salón de Plenos. 

"O colectivo Festas Culturais da ACD Dorna, entidade que levamos anos implicadas na organización e dinamización do Entroido da Arousa, lanzamos un chamamento urxente á veciñanza para garantir a continuidade dunha das celebracións máis emblemáticas da nosa vila", indican. 

"Co obxectivo de sumar novas mans, ideas e enerxías, convocamos unha xuntanza aberta" para "iniciar os preparativos do Entroido 2026". "Para que esta celebración continúe viva e organizada, é imprescindible contar cun grupo amplo de persoas dispostas a colaborar. Sen compromiso veciñal vai ser difícil sacar adiante tódolos actos que organizamos", advirten. 

"Lembramos tamén que esta celebración, tradicionalmente libre e aberta, só pode manter o seu espírito se a cidadanía se implica activamente. Non buscamos un modelo pechado, senón unha construción comunitaria onde cada idea e cada achega sumen. Cantas máis persoas se involucren, máis fiel será o Entroido ao que sempre caracterizou esta terra: diversidade, humor, irreverencia e participación". "Precisamos xente con ideas, ilusión e ganas de traballar".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vistas de la curva

El acuerdo para ensanchar un vial en Sobradelo está pendiente de un informe
Olalla Bouza
Gabri Palmás conduce el balón ante el Estradense en el último partido en A Lomba

Álex Rey y Edgar son duda en el Arosa para medirse el domingo al Barco en A Lomba
Redacción
El belén mecánico de Aguiño volvió a despertar mucho interés por parte de los vecinos, especialmente de los más pequeños de la casa

Inauguran una nueva edición del belén mecánico de Aguiño con cuatro nuevas piezas móviles, así como un poblado y dos figuras fijas
Chechu López
Las autoridades observan el vuelo de una unidad, ayer

La Mancomunidade titula a quince pilotos de drones con inteligencia artificial
Redacción