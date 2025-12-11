Mi cuenta

Ribadumia

Vandalizan el cementerio de Leiro y unos semáforos

Robaron dos grifos del camposanto y se llevaron pulsadores así como módulos de luces de estas señales lumínicas

B. Y. O Salnés
11/12/2025 20:15
El Concello presentó denuncia ante la Guardia Civil de Cambados
| Mónica Ferreirós
El Concello de Ribadumia presentó denuncia ante la Guardia Civil de Cambados por unos episodios de vandalismo sufridos en unos semáforos y en el cementerio de Leiro, en la noche del miércoles al jueves.

Según indican desde la entidad local, se trató de la sustracción de un pulsador y de un módulo de luces en dos semáforos distintos, así como el robo de dos grifos en el camposanto.

Se trata de “uns feitos que, ademais de causar prexuízos materiais, afectan de maneira directa a servizos públicos esenciais”, señalán desde Ayuntamiento ribadmiense y desde el gobierno que preside el popular David Castro.

Llamamiento vecinal

“Desde o Concello queremos deixar claro que estes actos non teñen cabida no noso municipio, pois van en contra dos valores de convivencia, respecto e coidado do patrimonio público que deben rexer”. “Facemos un chamamento á responsabilidade cidadá para evitar a repetición de actos como estes”. “O vandalismo implica custes económicos e danos sociais”, concluyen.

