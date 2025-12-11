Somos señala una inspección que ve “numerosas carencias” en el despacho del educador familiar
Somos Ribadumia se hizo eco hoy de que “unha inspección” en el despacho del educador familiar en el Concello “pon de manifesto numerosas carencias no servizo derivadas dunha mala xestión política”. “A Xunta de Galicia ditamina que o despacho do educador familiar non cumpre a lei e numerosas irregularidades máis”, arremeten.
“Levámolo dicindo meses dende Somos Ribadumia, tamén os traballadores de servizos sociais e os sindicatos, e as propias persoas usuarias, a través de medio cento de queixas formais presentadas por rexistro”, recuerdan desde la formación opositora.
Ahora, la inspección, “realizada o pasado dez de outubro, puxo de manifesto este e outros incumprimentos, algúns graves, recollidos nun requirimento fulminante que pon contra as cortas a xestión e as mentiras reiteradas de David Castro”, valoran desde Somos Ribadumia.
Así, recogen entrecomillados del informe autonómico en el que se señala que “este habitáculo no que traballa o educador familiar, non conta coas condicións físicas mínimas para que poda levar a cabo as súas funcións”. “A ausencia dun espazo axeitado para a intervención coas persoas usuarias compromete a súa posibilidade de realización debido ás limitacións espaciais que dito espazo impón (só intervención individual), a un probable estrés térmico (en verán) e unha mala calidade do aire. Asemade, o referido habitáculo (máis adecuado para unha sala de arquivo), colisiona co dereito á dignidade e privacidade nas comunicacións que a normativa de aplicación IIes recoñece ás persoas usuarias dos Servizos Sociais”.
Piden al alcalde y a la edil de Política Social que “actúen de maneira inmediata”.