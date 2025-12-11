Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Las fiestas de Ribadumia que no pudieron hacerse donan los fondos a colectivos benéficos

La comisión y el sacerdote no llegaron a acuerdo y las celebraciones no se llevaron a cabo este pasado verano

Beni Yáñez
11/12/2025 06:00
El acto de entrega de fondos será en la casa de cultura
El acto de entrega de fondos será en la casa de cultura
| D. A.
La Asociación Cultural de Festas de Ribadumia y la Asociación Romería de Santa Baia han acordado donar a colectivos benéficos de la comarca de O Salnés los fondos reunidos para las fiestas de verano, que finalmente no se llevaron a cabo “ao non haber acordo co señor cura”. Se trata de las fiestas de San Antonio, el Carmen, San Roque y la posterior celebración de la Romería de Santa Baia, ya en septiembre.

Siendo así este año, decidieron repartir los fondos donados por los vecinos, casas comerciales, recaudación obtenida por la venta de participaciones de la Lotería de 2024 e incluso “subvencións”.

Los colectivos beneficiados serán GaliciAme, TDAH-Salnés, Esmar y la Carreira de Leo y la entrega de fondos tendrá lugar este viernes, en un acto a celebrar en la casa de cultura.

“Ademais, tamén queremos reconocer e agradecer aos grupos que estiveron colaborando con nós”, “sen recibir ningunha prestación”. Así, señalan desde la comisión, agradecen especialmente su labor a la Agrupación Músico Cultural, al grupo Añoranzas, las Cantareiras Madia leva, al grupo de teatro Alecrín  y a la escuela de baile Btroula de Meis. También “claramente agradecemos a todos os veciños as súas achegas e a todas as casas comerciais que nos axudaron”. Finalmente, destacaron también el apoyo del Concello de Ribadumia, de la Diputación y de Protección Civil de la localidad ribadumiense.

Las fiestas de Ribadumia: en el aire por los desencuentros del cura y la comisión

