Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Desmantelan un punto de venta de droga en Vilanova que la distribuía a narcopisos de Vilagarcía

B. Y. O Salnés
11/12/2025 19:20
Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados
Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados
| Policía Nacional
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Policía Nacional da por desmantelado un “importante punto de distribución de sustancias estupefacientes” en el Vilanova de Arousa. Los agentes detuvieron a una persona e intervinieron un total de sesenta plantas de marihuana en una plantación indoor, situada en un bajo de un inmueble, totalmente acondicionada, así como 350 gramos de cocaína en roca, varias dosis de diversas sustancias estupefacientes, 62.000 euros de dinero en efectivo, cuatro básculas de precisión y tres teléfonos móviles. Durante los registros practicados, los agentes encontraron también varios dispositivos inhibidores de frecuencias

La Policía Nacional bautizó esta operación como ‘Ninja III’, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.

Según explican desde el Cuerpo, la investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando tuvieron conocimiento a través de la Comisaría de Vilagarcía de Arousa de la existencia de un individuo que estaría suministrando sustancia estupefaciente a varios narcopisos de la localidad.

Operativo conjunto

Con la información recabada, a partir de ese momento se estableció un operativo conjunto entre la Udyco y la Comisaria Local de Vilagarcía, que iniciaron de manera coordinada una serie de investigaciones con las que se logró “determinar y confirmar las informaciones recibidas”. Una vez ubicado el lugar donde podían estar almacenadas las sustancias, los investigadores realizaron la explotación de la investigación con la detención del investigado y la realización de un registro domiciliario.

En este registro, se pudo comprobar que esta persona almacenaba en su vivienda varios objetos destinados a la elaboración y distribución de drogas, como quedó dicho..

El detenido fue puesto a disposición judicial.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo

Carla Sesar, Javi Otero y Raúl Bouzas, en el Europeo Sub 21 de Kosovo
Redacción
El alcalde, Alberto Varela, con Anan Abdalah en la presentación del evento

Activismo, poesía, música y periodismo unen sus voces contra el genocidio de Gaza
Redacción
La entrega de diplomas tuvo lugar en el salón noble del Concello

La formación de mecanizado financiada por el Concello finaliza con cinco contrataciones
Fátima Frieiro
Trabajadores del Concello en la concentración de esta mañana

Cacabelos niega el bloqueo en la negociación laboral con los trabajadores del Concello
C. Hierro