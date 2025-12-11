Desmantelan un punto de venta de droga en Vilanova que la distribuía a narcopisos de Vilagarcía

Sustancias, materiales y dinero intervenido en los registros practicados | Policía Nacional

La Policía Nacional da por desmantelado un “importante punto de distribución de sustancias estupefacientes” en el Vilanova de Arousa. Los agentes detuvieron a una persona e intervinieron un total de sesenta plantas de marihuana en una plantación indoor, situada en un bajo de un inmueble, totalmente acondicionada, así como 350 gramos de cocaína en roca, varias dosis de diversas sustancias estupefacientes, 62.000 euros de dinero en efectivo, cuatro básculas de precisión y tres teléfonos móviles. Durante los registros practicados, los agentes encontraron también varios dispositivos inhibidores de frecuencias

La Policía Nacional bautizó esta operación como ‘Ninja III’, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.

Según explican desde el Cuerpo, la investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando tuvieron conocimiento a través de la Comisaría de Vilagarcía de Arousa de la existencia de un individuo que estaría suministrando sustancia estupefaciente a varios narcopisos de la localidad.

Operativo conjunto

Con la información recabada, a partir de ese momento se estableció un operativo conjunto entre la Udyco y la Comisaria Local de Vilagarcía, que iniciaron de manera coordinada una serie de investigaciones con las que se logró “determinar y confirmar las informaciones recibidas”. Una vez ubicado el lugar donde podían estar almacenadas las sustancias, los investigadores realizaron la explotación de la investigación con la detención del investigado y la realización de un registro domiciliario.

En este registro, se pudo comprobar que esta persona almacenaba en su vivienda varios objetos destinados a la elaboración y distribución de drogas, como quedó dicho..

El detenido fue puesto a disposición judicial.