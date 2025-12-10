Mi cuenta

O Salnés

Sabia Vella pide concreción en la vivienda protegida y demanda más residencias públicas

Redacción
10/12/2025 19:32
José Conde, presidente de esta asociación
José Conde, presidente de esta asociación
D. A.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Galicia Sabia Vella, con sede en Meaño, demanda a las administraciones públicas mayor concreción en los anuncios “a bombo y platillo” de vivienda pública. Además, solicitan la construcción de más residencias públicas de mayores.

“Ya que dicen a bombo y platillo que se están construyendo más de 3.000 viviendas sociales, así como residencias de mayores en Galicia”, solicitan concreción, convencidos de que es una “cosa que nada tiene que ver con la realidad, pues no se ven obras por ninguna parte”.

Señalan que en “algunos ayuntamientos como Sanxenxo incluso se llegó a realizar un censo de interesados o demandantes de este tipo de vivienda y, a día de hoy, no se movimiento de ningún tipo en esta línea”, valoran hoy desde el colectivo en un comunicado.

“No es nuevo en Galicia la falta de oferta de vivienda social, así como la oferta de residencias públicas para mayores, por todo lo cual el colectivo de personas mayores se encuentra con graves problemas de subsistencia en la última etapa de su vida, cuando más necesitados de tranquilidad y servicios de asistencia reales” están, añaden. Piden por ello pasos concretos en ambos frentes políticos.

IMG20250305112438

José Conde (Sabia Vella): “Non imos gastar os recursos económicos en darlle á xente empanada e polbo”

Más información
