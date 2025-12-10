Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Meis actualiza su inventario de bienes con un valor que supera los 17 millones de euros

Las 49 fincas urbanas en propiedad del Concello suponen la mayor cifra, de casi 9,5 millones

B. Y. O Salnés
10/12/2025 06:00
Las ruinas y finca de Parga, una de las más importantes últimas adquisiciones
Las ruinas y finca de Parga, una de las más importantes últimas adquisiciones
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Meis acaba de dar aprobación a la rectificación o actualización anual de su inventario municipal de bienes, revelando que el total de bienes y derechos incluidos en estas propiedades municipales supera los 17 millones de euros. En concreto, suman 17.931.644,86 euros, tal y como consta en el extracto divulgado ayer tras la aprobación de la rectificación anual en el último Pleno de la Corporación.

Las 49 fincas urbanas propiedad del Ayuntamiento están valoradas en 9,4 millones de euros y suponen los bienes que aportan una mayor cuantía de valoración. Le siguen los viales de titularidad municipal, que suman 1.143 bienes de este tipo, la cifra mayor en términos cuantitativos. Esas más de mil carreteras municipales aportan un valor de casi 7,5 millones de euros.

Le siguen los 895.821,95 euros en que se valoran las 69 fincas rústicas que el Concello tiene en propiedad, así como el resto bienes, 78 anotaciones que completan 49.748 euros.

La reciente rectificación o actualización del inventario incluye una variación patrimonial de un total de 1.327,39 euros y el extracto de la operación puede consultarse en el boletín oficial de la provincia de ayer.

El expediente al completo, además, puede revisarse en las oficinas municipales y también en la correspondiente sección de la sede electrónica de la entidad local meisina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El patrón mayor, Alejandro Pérez, durante la visita a la lonja del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda

La facturación en la lonja de Cambados sigue al alza y sube un 46% en la primera semana de diciembre
A. Louro
Imagen de archivo de parques de cultivo en Carril

Los parques de cultivo de Carril se ofertan en Wallapop: el marisqueo a pie se pone en venta
Fátima Frieiro
Imagen de los contenedores del puerto vacíos

El Concello reclama un refuerzo en la recogida de basuras del puerto
C. Hierro
Muíño da Seca

El Muíño da Seca da un nuevo paso y ya cuenta con la protección como BIC provisional
A. Louro