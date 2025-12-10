Meis actualiza su inventario de bienes con un valor que supera los 17 millones de euros

Las ruinas y finca de Parga, una de las más importantes últimas adquisiciones | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis acaba de dar aprobación a la rectificación o actualización anual de su inventario municipal de bienes, revelando que el total de bienes y derechos incluidos en estas propiedades municipales supera los 17 millones de euros. En concreto, suman 17.931.644,86 euros, tal y como consta en el extracto divulgado ayer tras la aprobación de la rectificación anual en el último Pleno de la Corporación.

Las 49 fincas urbanas propiedad del Ayuntamiento están valoradas en 9,4 millones de euros y suponen los bienes que aportan una mayor cuantía de valoración. Le siguen los viales de titularidad municipal, que suman 1.143 bienes de este tipo, la cifra mayor en términos cuantitativos. Esas más de mil carreteras municipales aportan un valor de casi 7,5 millones de euros.

Le siguen los 895.821,95 euros en que se valoran las 69 fincas rústicas que el Concello tiene en propiedad, así como el resto bienes, 78 anotaciones que completan 49.748 euros.

La reciente rectificación o actualización del inventario incluye una variación patrimonial de un total de 1.327,39 euros y el extracto de la operación puede consultarse en el boletín oficial de la provincia de ayer.

El expediente al completo, además, puede revisarse en las oficinas municipales y también en la correspondiente sección de la sede electrónica de la entidad local meisina.