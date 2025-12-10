Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

La Diputación compromete ayudas para apoyar al voluntariado de O Castro en Baión

Redacción
10/12/2025 18:53
Javier Tourís y Paula Bouzós visitaron esta entidad asociativa
Javier Tourís y Paula Bouzós visitaron esta entidad asociativa
| cedida
La Diputación Provincial de Pontevedra comprometió hoy ayudas para la asociación O Castro de Baión y, específicamente, para su labor social, prestada a través de su grupo de voluntariado.

 Así lo indicó el diputado provincial y concejal vilanovés Javier Tourís, en una visita a la sede de la entidad asociativa, junto a la también diputada provincial Paula Bouzós, responsable del área de Políticas Sociales en la institución provincial pontevedresa.

Tourís indicó que la Diputación abrirá “varias liñas” de ayudas “para Servizos Sociais” y destacó que O Castro de Baión es un “referente” a nivel Pontevedra “do ben que se fan as cousas e a Deputación ten que estar aí, a carón das asociacións e dos colectivos que fan esta gran labor social a prol dos nosos veciños”.

La diputada de este departamento también destacó que, tras visitar la asociación y conocer parte de los servicios que presta, la jornada sirvió también para “abrir líneas de colaboración”. “Es importante ayudar a esta asociación, que mueve más de dos mil usuarios, fundamentalmente de esta zona”.

El presidente de O Castro, Pepe Sabarís, recibió las felicitaciones de Tourís, y las hizo extensibles a todos los voluntarios de la entidad vilanovesa.

