Un accidente con tres vehículos implicados deja otras tantas personas heridas en Caleiro

Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca | Gonzalo Salgado

Un accidente de tráfico, múltiple, ocurrido esta mañana en el término municipal de Vilanova de Arousa dejó un saldo de tres personas heridas, que necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial.

El suceso ocurrió un cuarto de horas antes de las diez de la mañana, en la carretera PO-549, a la altura del kilómetro 5,5.

Según confirmaron fuentes consultadas en la central de coordinación de emergencias del 112 Galicia, se trató de una colisión entre un total de tres vehículos implicados.

Aunque en un primer momento los alertantes indicaban la existencia de dos personas heridas, finalmente, el operativo asistencial dio traslado a un total de tres personas que resultaron heridas o lesionadas.

En este operativo de emergencias actuaron personal de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, además de efectivos de Protección Civil de Vilanova de Arousa.

No fue el único suceso reportado hoy al 112 Galicia desde esta localidad vilanovesa, ya que hacia las nueve y cuarto de la misma mañana, la central recibió una alerta por la posible existencia del inicio de un incendio industrial. Finalmente, se descartó su existencia, quedando en una falsa alarma.