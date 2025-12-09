Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Teatro ‘O Merlo’, nacido en la comunidad del CEIP As Covas, adaptará una obra en Dena

Redacción
09/12/2025 18:28
El grupo, con actores de tres generaciones, en una función anterior
El grupo, con actores de tres generaciones, en una función anterior
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El grupo de teatro ‘O Merlo’, nacido en el seno de la comunidad educativa del colegio As Covas de Meaño, actuará este próximo domingo en el centro social de Dena. Será con la obra ‘Escenas de Nadal’, una adaptación colectiva de una pieza creada por Carlos Yus y María Campos, fundadores de la Compañía Migallas Teatro.

La cita será a partir de las 18 horas, con la colaboración el Concello y dentro del programa navideño municipal.

“Nesta peza abórdanse con humor cuestións como a solidariedade e a colaboración fronte á competición; a importancia da aprendizaxe lúdica; o sexismo nos xoguetes; o valor da imaxinación no xogo fronte ao consumismo, etc.”, indican desde el grupo teatral.

Este grupo de teatro ‘O Merlo’ está formado en la actualidad por un total de 16 niños y niñas, madres, padres y abuelos de la comunidad educativa del CEIP As Covas de Meaño.

El colectivo se fundó hace ahora algo más de un año, en octubre de 2024, a raíz de la  actividad ‘Xoguemos ao teatro!’, coordinada entonces por Carlos Yus. Durante el curso actual 2025-2026 continuaron creciendo dentro de las actividades organizadas por la Asociación de Nais e Pais ‘A Toxa’, del mismo do mismo centro educativo meañés.

Desde el grupo promotor de la iniciativa y desde el Concello animan a todos los vecinos a acercarse este domingo al centro social de Dena para disfrutar de una función con actores de todas las edades.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Natural quedó en tercer lugar

El Natural Sport consigue el bronce en el Nacional de clubes
María Caldas
El ideal gallego

Ravella redistribuirá los puestos en la Praza de Abastos para seguir con su sello de calidad
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Portamérica y Revenidas suman 20 nominaciones y destacan entre los finalistas de los Iberian Festival Awards
Fátima Frieiro
Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca

Un accidente con tres vehículos implicados deja otras tantas personas heridas en Caleiro
Redacción