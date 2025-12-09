Teatro ‘O Merlo’, nacido en la comunidad del CEIP As Covas, adaptará una obra en Dena

El grupo, con actores de tres generaciones, en una función anterior | Mónica Ferreirós

El grupo de teatro ‘O Merlo’, nacido en el seno de la comunidad educativa del colegio As Covas de Meaño, actuará este próximo domingo en el centro social de Dena. Será con la obra ‘Escenas de Nadal’, una adaptación colectiva de una pieza creada por Carlos Yus y María Campos, fundadores de la Compañía Migallas Teatro.

La cita será a partir de las 18 horas, con la colaboración el Concello y dentro del programa navideño municipal.

“Nesta peza abórdanse con humor cuestións como a solidariedade e a colaboración fronte á competición; a importancia da aprendizaxe lúdica; o sexismo nos xoguetes; o valor da imaxinación no xogo fronte ao consumismo, etc.”, indican desde el grupo teatral.

Este grupo de teatro ‘O Merlo’ está formado en la actualidad por un total de 16 niños y niñas, madres, padres y abuelos de la comunidad educativa del CEIP As Covas de Meaño.

El colectivo se fundó hace ahora algo más de un año, en octubre de 2024, a raíz de la actividad ‘Xoguemos ao teatro!’, coordinada entonces por Carlos Yus. Durante el curso actual 2025-2026 continuaron creciendo dentro de las actividades organizadas por la Asociación de Nais e Pais ‘A Toxa’, del mismo do mismo centro educativo meañés.

Desde el grupo promotor de la iniciativa y desde el Concello animan a todos los vecinos a acercarse este domingo al centro social de Dena para disfrutar de una función con actores de todas las edades.