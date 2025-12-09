Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Meis solicita medio millón de euros para crear un camino escolar seguro

Un convenio con un particular y una obra en un vial de la parcelaria permitirán mejorar el acceso al centro

Beni Yáñez
09/12/2025 06:00
La alcaldesa y la popular, durante una sesión plenaria
La alcaldesa y la popular, durante una sesión plenaria
| Gonzalo Salgado
El Concello de Meis ha solicitado a la Diputación de Pontevedra la concesión de unos 500.000 euros de fondos que permitan financiar el grueso de una actuación para mejorar el entorno y acceso al colegio de O Mosteiro, con la creación de un llamado camino escolar seguro.

El asunto salió a relucir en la última sesión plenaria, durante el turno de ruegos y preguntas que la popular Marta Lucio aprovechó para interesarse por esta solicitud de financiación, reflejada en un decreto de la Alcaldía. Además, quería conocer el estado del proyecto, teniendo en cuenta que al grupo opositor no le constaba que el Concello dispusiese de los terrenos necesarios para poder ejecutar la obra.

En dos frentes

La regidora, Marta Giráldez, explicó a respuestas al PP que el proyecto se prevé en dos zonas. Así, por un lado, se mejorará la seguridad en la calle alcalde Jorge Casal. No se trata de una ampliación del ancho de la vía, por lo que no es necesario la adquisición de mucho terreno. En realidad, detalló, se busca la mejora de la entrada al colegio y, para ello, se firmó hace ya más de un año un convenio con una persona propietaria del suelo necesario en cuestión. En este convenio se establecía que, si la propiedad realizaba obras primero, derribaría una construcción necesaria para dar salida al proyecto. Si es el Concello el que obra antes, “que vai ser así, parece” —reconoció Giráldez—, entonces será el Ayuntamiento el que asuma la demolición, a cambio de la utilización del suelo necesario.

La otra parte de la obra se hará en la parte posterior del centro educativo, sobre un vial de la concentración parcelaria. El Ayuntamiento, avanzó también la socialista, ya dispone del permiso necesario para poder asfaltar y dotar parte de este vial y para habilitar también una “rampa de acceso”.

