Las redes sociales impulsan la lectura juvenil y reactivan las ventas de libros

Librería Casa das Formigas en Cambados Gonzalo Salgado

Es una realidad que las redes sociales se han convertido en una parte intrínseca de la vida cotidiana de las personas, transformando la forma en que se comunican, se informan y construyen su identidad. En este contexto juegan un importante papel los recién consolidados creadores de contenido o “influencers”, que como bien indica su nombre, constan de un gran poder influenciador, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

Como en cada sector, cada vez se exige una mayor especialización y diferenciación, motivo por el que poco a poco han ido surgiendo perfiles como los “booktokers” o “bookgramers”, es decir, creadores enfocados al nicho de los libros y que, sin quererlo, han contribuido al incremento del hábito de leer entre adolescentes y jóvenes adultos.

Así lo corroboran desde las librerías de O Salnés, donde afirman experimentar un notable incremento de ventas por parte de mujeres entre 16 y 25 años, y mismo que las editoriales cada vez sacan más libros enfocados a este público, una señal de que este auge es una realidad. “As redes están movendo moito”, aseguran desde la librería Musa de Dena, en Meaño, añadiendo desde la Nobel de Vilagarcía que las compras de libros en esa franja de edad se rijen cada vez más “por tendencias virais”.

Los géneros más demandados son el thriller y la novela policiaca, despuntando en ocasiones la romática y la histórica

No obstante, este impacto de las redes sociales no solo se aprecia en las obras más “mainstream” del mercado, sino que desde Casa das Formigas, una librería independiente de Cambados y con un catálogo más especializado, admiten que en general “todo o que se publica en redes ten máis tirón”.

En este sentido, pese a que el crecimiento de las ventas es más destacado en la literatura juvenil, los negocios aseguran que se nota un incremento generalizado en casi todas las franjas de edad. “O aumento das ventas nas librerías nos últimos anos foi lento, pero é unha realidade”, afirman desde la Librería Nós de Sanxenxo.

También, en las bibliotecas municipales anuncian haber experimentado un crecimiento de los usuarios registrados y mismo de los préstamos de libros: “este ano tivemos case 2.000 máis que o ano pasado”, subrayan desde la biblioteca de Portonovo, en Sanxenxo. A diferencia de las librerías, en su caso el público recurrente suelen ser adultos de más de 50 años e infantiles, mientras que los jóvenes –sobre todo adolescentes– “veñen para as lecturas obrigatorias e pouco máis”, comentan desde la biblioteca municipal de O Grove. “Hasta os 12 ou 13 anos os rapaces aínda veñen habitualmente, pero despois cando entran no instituto pérdense moitos”, esclarecen.

En cuanto a los géneros más demandados, tanto libreras como bibliotecarias coinciden en que el thriller y la novela policiaca son los favoritos por excelencia entre los adultos, despuntando en ocasiones la romática y la histórica; y la fantasía entre los más jóvenes, sobre todo en las librerías, desde donde comentan que “nos chama moito a atención isto”.

Así pues, reafirmando los géneros estrella, entre los autores con más solicitados destacan nombres como Javier Castillo, Mikel Santiago, Ken Follet, Arantza Portabales y Megan Maxwell, apuntando las librerías que cualquier libro de estos escritores suele ser “unha venta asegurada”.

Por su parte, entre el público infantil han cogido mucha ventaja los libros gráficos, también bajo la influencia de “youtubers” como Los Compas o Las Ratitas. Asimismo, desde la bibliotecas municipales destacan un reciente empuje de los manga.

Físico frente a digital

Pero la digitalización no solo ha influido en las lecturas, sino también en los formatos, pues gracias a las redes sociales el mercado ha registrado un repunte de los libros electrónicos. Sin embargo, pese al aumento de ventas, los libreros afirman que el formato físico sigue siendo el favorito, mientras que los libros electrónicos se mantienen como un complemento. “Eu creo que a xente os compra por comodidade e por un factor económico, sobre todo a que lee moito. Pero seguen preferindo o libro físico, porque incluso cando alguén lee nun dispositivo electrónico, si lle gusta moito acaba comprando o libro”, apuntan desde Cambados.

Literatura en gallego

A pesar de este auge en el hábito de leer, el cual no solo se aprecia en la narrativa, sino también en géneros como la poesía o el ensayo, según apuntan desde la Librería Nós, la literatura en gallego sigue siendo una categoría que se resiste entre los lectores. “Eu cando abrín tratei de impulsar máis as lecturas en galego, pero é unha realidade que vendo moito máis en castelán”, confiesan en Casa das Formigas, donde pese a admitir este hecho, destacan que “si noto que hai máis interese por parte da xente de empezar a ler en galego”.

Lo mismo ocurre en las bibliotecas, donde explican que “é un problema constante, porque a xente sempre di que lles costa moito ler o galego moi normativo”, motivo por el que tratan de ofrecer alternativas más fáciles, pero aún así “non hai maneira de incrementar as lecturas en galego”, exponen. 